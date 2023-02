Depuis Toulouse, Airbus numéro un mondial devant Boeing

Une fois de plus, Airbus est en tête. L’avionneur européen a devancé, l’an dernier, son éternel rival américain Boeing en termes de livraisons. Il a ainsi livré 661 appareils contre 611 l’année précédente, ce qui représente une hausse de 8 %. « 8 %, c’est la moitié de l’augmentation que nous avions initialement prévue, c’est évidemment frustrant », regrette Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus lors de la conférence de presse annuelle qui s’est déroulée à Toulouse.

Ce chiffre est scruté par l’avionneur car c’est au moment de la livraison des appareils qu’ils sont payés par leurs clients. Le numéro un mondial de l’aéronautique n’a pas atteint la cible qu’il s’était fixée : 720 appareils livrés. La chaîne mondiale de fournisseurs, affaiblie par la crise sanitaire, s’est retrouvée en difficulté pour suivre la remontée en cadence décrétée par l’avionneur, jonglant entre problèmes de recrutement, tensions sur l’approvisionnement dans certaines matières premières, perturbations de la logistique mondiale et crise énergétique engendrée par l’invasion de l’Ukraine.

Objectif : 720 livraisons en 2023

Dans le détail, l’avionneur européen fait la course en tête sur le moyen-courrier, avec 516 appareils de la famille A320 livrés et 53 exemplaires de son nouveau best-seller A220, l’ex-Bombardier CSeries. Boeing conserve son traditionnel leadership sur les gros porteurs long-courriers, avec 94 livraisons contre 92 pour Airbus (32 A330 et 60 A350). Avec 4,2 milliards d’euros, le bénéfice net de l’avionneur européen dépasse de quelques dizaines de millions son précédent record de 2021. Mais son concurrent américain ne fait pas totalement pâle figure. Certes, il a livré seulement 480 appareils en 2022 et était dans le rouge pour la quatrième année consécutive avec une perte de 4,9 milliards de dollars, mais il fait presque jeu égal en termes de commandes, avec 808 ventes enregistrées contre 820 pour Airbus.

Avec un carnet de commandes de 7239 appareils, soit dix années de production devant lui, Airbus maintient un objectif ambitieux de 720 avions livrés en 2023. À plus long terme, Guillaume Faury a confirmé vouloir livrer soixante-cinq A320neo par mois en 2024 et soixante-quinze en 2026. L’A330 verra sa production passer de trois appareils par mois cette année à quatre en 2024 ; l’A350 passera de six par mois produits à neuf à la fin 2025.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Guillaume Fury, président exécutif d’Airbus, accompagné de Julie Kitcher, Airbus EVP Communications & Corporate Affairs, et Dominik Asam, Chief Financial Officer Airbus. Crédit : ©Airbus SAS 2023 photo by Jean-Vincent Reymondon.