Depuis Toulouse, Airbus dévoile sa ligne d’assemblage pour la famille A320

Airbus a consenti un effort mais pas sans condition. À la veille de sa traditionnelle conférence de presse annuelle, l’avionneur européen a invité ​une vingtaine de​ journalistes ​à visiter​ la ligne d’assemblage (FAL pour Final assembly line)​ ​dédiée à la famille A320​. Mais la prise de vue n’était pas autorisée dans l’enceinte même de ce lieu qui se situe ​dans l’usine Jean-Luc Lagardère, à Blagnac​. Inauguré en 2004​, cet immense hangar en béton et verre assemblait l’A380, dont le dernier exemplaire ​en est sorti en 2020.

Désormais, une imposante photo du superjumbo survolant des montagnes enneigées fait figure de vestige. Et c’est une nouvelle page qui s’écrit pour la famille A320, et au premier rang ​l’A32​1 et sa version XLR.​ ​Avec c​ette chaîne ​moderne et automatisée,​ dont le montant de l’investissement n’a pas été communiqué, Airbus se donne davantage de chances d’atteindre ses ambitions industrielles : celle de livrer soixante-quinze appareils par mois à l’horizon 2025​. Cet objectif ne repose pas entièrement sur cette chaîne d’assemblage, ni sur les épaules de ses 400 salariés recrutés pour la grande majorité en interne. Airbus, qui a livré 6000 exemplaires de son best-seller, dont 60 % d’A321, s’appuie sur plusieurs lignes d’assemblage, dont celles de Mobile aux États-Unis, d’Hambourg en Allemagne, de Tianjing en Chine et même de Saint-Martin-du-Touch, un quartier de Toulouse.

Gagner en réactivité

Quand on entre sur le site, un silence règne. Il faut dire que les premières pièces du premier avion ont franchi les portes de ce site, dont les immenses ouvertures donnent sur un A400M garé sur le tarmac du musée Aeroscopia, en octobre dernier. Ce premier exemplaire a été rejoint par un second appareil, un troisième étant prévu en mars. « Ces avions permettent de faire des tests. On pose les fondations », tient à préciser Marion Smeyers, responsable FAL Opérations A320. « Le premier avion de cette chaîne sortira fin 2023 », ajoute-t-elle. Ce qui importe à Airbus est de montrer les innovations déployées pour gagner du temps, et in fine, tenir les délais. Un robot, par exemple, réalisera le perçage qui reliera deux éléments du fuselage. Dans cette usine dématérialisée, il n’y aura plus de papier. Cette année, les salariés seront dotés de tablettes et de smartphones sur lesquels ils pourront lire les documents des phases d’assemblage.

Les outils seront électriques, limitant les câbles au sol. Enfin, vingt-quatre chariots élévateurs automatisés se déplaceront dans des couloirs dédiés, à la vitesse de 5 km/h, pour livrer devant le poste de travail toutes les pièces nécessaires à la fabrication de l’avion. « Notre objectif », indique Philippe Lassus, responsable du projet de logistique automatique, « est de gagner en réactivité en limitant les déplacements des salariés ».

Audrey Sommazi

Sur la photo : Les équipes d’Airbus se forment actuellement sur deux avions pour roder les nouveaux process industriels. Crédit : Airbus - Pascal Pigeyre - Master Films.