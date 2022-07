Depuis Toulouse, Delair se rêve en leader européen du drone

Delair, spécialisé dans la conception et la fabrication de drones professionnels, se donne les moyens de ses ambitions. Le droniste, qui célèbre ses onze ans depuis Labège, là où sont installés ses 1500 m² d’atelier et ses 1000 m² de bureau, veut changer d’échelle. Mais ​pas à pas. Première étape : l’entreprise complète​ sa gamme d’aéronefs à destination des secteurs de l’industrie, de la sécurité et de la défense et veut le faire savoir. ​Après le X11 et le DT 26, elle vient de présenter ​son​ premier drone professionnel électrique convertible, le DT 46.

En quinze minutes, cet engin de 20 kg, capable de porter 5 kg de charge utile, dispose d’une autonomie de plus de sept heures en position voilure fix​e pour ​inspecter des ​grandes infrastructures industrielles, ​sécuriser des côtes frontalières ou de​s ​​grands événements. Autre avantage de ce nouveau drone : il décolle et atterrit sur tout type de terrain, à la verticale, et vole en toutes conditions.​ « Il offre des performances équivalentes à un hélicoptère habité », promet Bastien Mancini, l’un des quatre fondateurs de Delair et ​​​​président-directeur général​. La mise en service de ce nouvel engin, en cours de certification par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), est prévue début 2023.

Levée de fonds

Surtout, ce nouveau produit s’inscrit dans une stratégie plus large de Delair. « On est rentable et on veut se développer. Car notre souhait est de grossir pour être à la tête de la compétition mondiale des drones, en occupant la place européenne qui n’est pas prise », lance Bastien Mancini​, ancien élève à l’école Polytechnique,​ qui a travaillé une dizaine d’années​ au Cnes​.​ Pour atteindre cet objectif, le dirigeant souhaite ​que l’entreprise croisse : elle devrait passer le cap des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires d​’i​ci trois ou quatre an​s, contre 10 millions d’euros en 2021. Comment ? "On n’y arrivera pas seul par la croissance organique. On doit lever des fonds très rapidement’’, indique Bastien Mancini, qui est aussi président de l’​a​ssociation des drones de l’industrie​ ​​française​ (Adif) qui regroupe une trentaine de dronistes.

Delair a déjà procédé à des augmentations de capital : 3 millions d’euros en 2013, 13 millions en 2015 et enfin 8,6 millions en 2016.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le drone DT 46, destiné notamment à ​inspecter des ​grandes infrastructures industrielles. Crédits : Delair