Depuis Toulouse, Neovigie veille à la sécurité des travailleurs isolés

Au sein du groupe familial LPI, spécialisé depuis plus de quarante ans dans la vente de matériel de radiocommunication, la société Neovigie a fait de la sécurité des travailleurs isolés son cœur de métier. Un cadre ciblé qui concerne toutes les situations professionnelles dans lesquelles un employé se trouve « hors de portée et hors de voix » de ses collègues. « Auparavant, nous répondions à cette problématique avec des solutions radio du type talkie-walkie. Quand l’appareil passait de la position verticale à la position horizontale, une alerte était envoyée. Ce dispositif nécessitait d’obtenir une fréquence, des équipements complémentaires et elle n’était surtout pas très fiable dans le mesure où elle générait beaucoup de fausses alertes. Nous avons décidé, en 2016, de créer Neovigie pour apporter des solutions plus souples et plus simples pour les utilisateurs et les entreprises qui les gèrent. »

Une niche de marché, mais qui se chiffre selon l’entreprise à quelque 58 millions de personnes en Europe et en Amérique du Nord, dans les secteurs de l’industrie, du médical, de la construction et de la maintenance ou encore du gardiennage… Seulement 5 % de ces professionnels seraient équipés de dispositifs d’alerte.

Pour répondre à ce besoin de sécurité croissant dans le domaine de la protection du travailleur isolé, Neovigie a conçu et développé deux technologies. Une solution sous forme d’application smartphone et une autre, sous forme de boîtier, utilisant aussi le réseau GSM pour envoyer ses messages à la plateforme de gestion web mise en place par Neovigie sur le mode SaaS. Ce système clé en main, fourni sur abonnement aux entreprises utilisatrices, a déjà séduit Veolia, Vinci Immobilier, L’Oréal ou encore plusieurs offices HLM. Présentés par l’entreprise comme « les plus complets du marché », ces deux dispositifs peuvent transmettre jusqu’à huit alarmes différentes en cas notamment de chute, de perte de liaison ou de situation prolongée dans une zone blanche.

Recours à l’IA

« Nous avons beaucoup travaillé sur la problématique de la chute pour lutter contre les fausses alertes. Un laboratoire spécialisé en intelligence artificielle a mis au point pour nous un algorithme ultraperformant qui nous permet d’atteindre un niveau de détection de 90 %, avec un taux de fausses alarmes de 10 % », explique Lionel Lewin Fleur, directeur général de Neovigie.

À l’occasion de sa première participation au CES Las Vegas, l’entreprise toulousaine espère à la fois tester l’impact de ses solutions sur le marché nord-américain et convaincre de nouveaux grands comptes français de les utiliser. En plus de l’argument de la protection des salariés, elle peut avancer celui d’une fabrication Made in France. Le boîtier et le schéma électrique de sa solution VigieLink® sont en effet produits dans le Lot-et-Garonne, au sein du groupe Inovelec.

Johanna Decorse

Sur la photo : Les dispositifs conçus par Neovigie pour la sécurité des travailleurs isolés intègrent la détection d’éventuelles chutes ou encore la perte de liaison. Crédit : Neovigie.