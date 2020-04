Immobilier en 3D. À Toulouse, Visiolab pousse les murs

Une salle de sport, un bar, une table d’hôtes, une rampe de skate, des jeux vidéo. Visiolab marque le coup : pour ses 18 ans, l’agence chouchoute ses vingt salariés dans un cadre coloré, design et confortable. Depuis quelques mois, les collaborateurs de cette agence spécialisée dans le design et l’imagerie 3D sont installés dans ses propres locaux rénovés rue de la Pomme, à Toulouse.

Une étape importante que franchit cette société fondée par deux amis aveyronnais - Samuel Maffre et Julien Cabiac - à la hauteur de sa croissance. « Nous avons doublé notre chiffre d’affaires en cinq ans pour l’établir à 1,8 million d’euros en 2019 », affirme Samuel Maffre. « Et sur les deux dernières années, nous avons recruté cinq à six personnes. » Si en 2020, la direction prévoit de stabiliser l’activité « sur une marché dynamique », elle met cependant en place une stratégie de développement sur les cinq prochaines années.

Déjà, Visiolab envisage d’ouvrir une agence à Paris, la première hors de Toulouse. « Rien n’est encore défini », assure Samuel Maffre quand on l’interroge sur la date. L’agence entend aussi proposer de nouveaux outils digitaux à ses clients, comme une maquette orbitale interactive pour une immersion totale. « Nous sommes aux prémices, au stade de la R&D », prévient Julien Cabiac.

Diversification

Fondée en 2002 par deux mordus de vidéos qui se sont rencontrés au collège, Visiolab modélise en 3D les projets immobiliers pour le compte de promoteurs, de bailleurs sociaux, d’institutionnels et d’architectes essentiellement régionaux mais aussi nationaux. L’agence, dépendante d’un unique secteur, s’est employée voila deux ans à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. « Nous avons voulu diversifier notre clientèle pour aller sur des projets différents et ambitieux, et être moins contraint par le marché local », poursuit Samuel Maffre.

Un virage est alors entrepris vers l’événementiel. Visiolab a par exemple modélisé la scénographie des cérémonies d’ouverture et de fermeture de l’Euro 2016 ou encore réalisé le documentaire du spectacle du Cirque du soleil. En 2020, l’agence vise un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros.

Audrey Sommazi

Sur la photo : les deux fondateurs et co-gérants Samuel Maffre et Julien Cabiac. Crédits photo Valentine Chapuis - ToulÉco.