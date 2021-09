Depuis Toulouse, Wininone allie golf et business

En 2019, autour d’un verre après une belle partie au golf Palmola de Toulouse, la marque Wininone est née. Benoit Lemauf travaille dans la communication et l’événementiel, Jeremy Childs dans le secteur de la cybersécurité, Nicolas Destrumelle est chirurgien et Romain Bechu est golfeur pro. Les quatre amis ont une idée saugrenue mais alléchante pour récompenser les golfeurs amateurs qui réussissent ce qu’on appelle « un trou en un ». Sur les parcours de golf partenaires, une caméra est là pour filmer un éventuel exploit. Si celui-ci est validé, le joueur gagne un séjour pour Hawaï en janvier 2022. Sur place, une compétition de golf sera organisée avec, en jeu, un million de dollars de gain. Les compères créent, fin 2019, la société 18.events pour plancher sur le projet qu’ils baptisent Wininone.

Celui-ci fonctionne sur abonnement pour l’installation d’un système conçu autour d’un poteau et d’une caméra high-tech. Le joueur doit payer 2 euros en plus par rapport à son droit d’entrée traditionnel pour pouvoir participer à la Race to Hawaï, compétition qui a été homologuée par la fédération française de Golf. La marque toulousaine promet de reverser 30 % du chiffre d’affaires généré aux golfs adhérents. Parallèlement, 18.events organise à ses frais un championnat sur chacun des greens pour faire parler du concept. Cette journée se tient au profit de la fondation pour la recherche sur les AVC, sujet qui tient particulièrement à coeur à Benoît Lemauf, engagé dans une association dédiée.

Le projet démarre fort malgré la crise sanitaire. Plus de dix-sept golfs français sont déjà partenaires. Le PDG Benoît Lemauf vise les quatre-vingts d’ici la fin de l’année. Et l’ambition ne s’arrête pas là. Après la France, ce sera l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse puis l’Angleterre et les États-Unis où les greens sont beaucoup plus nombreux. Pour le moment, quatre commerciaux travaillent sur le développement de la marque en Hexagone et de l’autre côté des Pyrénées. L’équipe va s’agrandir dans les mois qui viennent. Benoit Lemauf et ses trois associés ont besoin de cerveaux supplémentaires pour développer de nouvelles idées.

Pour booster sa notoriété, Wininone est partenaire de l’Evian Amundi, l’une des plus grandes compétitions professionnelles féminines. Les meilleures championnes iront aussi à Hawaï début 2022 en mode VIP (avec hôtel 5 étoiles et séjour All inclusive). Elles soutiendront les amateurs qui s’affronteront sur place. Pour le moment, quatre personnes ont réussi le challenge dans le Sud-Ouest. Ils peuvent déjà rêver de paysages paradisiaques et de plages de sable fin pour janvier prochain.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Benoit Lemauf, un des cofondateurs de Wininone. Les organisateurs espère plus de quatre-vingt clubs partenaires d’ici la fin de l’année. Crédits : DR.