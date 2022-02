Depuis Toulouse, la Cité de l’espace vise la Lune

À vos marques, prêts, décollez direction la Lune... depuis le sol de la Cité de l’espace. Telle est la promesse de LuneXplorer, un nouvel équipement inédit en France, et même en Europe, qui permettra aux visiteurs de vivre une « expérience sensorielle » en plusieurs étapes, selon les termes de Jean-Baptiste Desbois, le directeur général de la Semeccel, société d’exploitation de la Cité de l’espace et de l’Envol des pionniers.

Après une présentation des différentes fusées et vaisseaux capables de transporter des astronautes jusqu’à la Lune (Apollo et Artémis), les astronautes d’un jour embarqueront dans une capsule, suivront les recommandations sur la sécurité en vol et la mission, puis décolleront avec le ressenti physique d’une poussée de 2 à 2,5 g. Viendront ensuite l’alunissage et le partage des sensations. « En 2016, on se disait déjà que la Lune allait redevenir un sujet d’actualité », se félicite Jean-Baptiste Desbois, qui cite l’installation en 2019 de la copie d’Apollo XI et l’exposition Lune Episode 2.

À deux pas de la réplique de la fusée Ariane 5 et de la copie de la station Mir, LuneXplorer s’installera en lieu et place du Terradome. Les travaux démarreront en avril prochain pour une livraison un an plus tard et une mise en service en juillet 2023.

« Vitrine pour toute la filière spatiale »

Avec cette animation, la Cité de l’espace pense aussi, et surtout, au futur. Car elle devrait booster la fréquentation de ce site qui a subi de plein fouet la crise du Covid-19. Si 2019 était une année record avec un peu plus de 400.000 visiteurs, elle chute en 2020 à 171.000 visiteurs et à 268.000 l’année suivante. « LuneXplorer est un beau projet sur les rails qui va doper l’attractivité », croit savoir Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, qui finance à 40 % l’investissement de 11,8 millions d’euros. « Il faut toujours être capable de se renouveler. On ne peut pas vivre sur l’acquis. Ce simulateur de vol est une expérience unique immersive et une vitrine pour toute la filière du spatial. »

L’Union européenne, par le plan de relance du Feder, apporte sa contribution (40 %) ainsi que la Région Occitanie (20 %). « LuneXplorer va arriver au moment où tout le monde aura les yeux rivés sur la Lune. Nous approchons du rêve du tourisme spatial sans dépenser des millions d’euros. Et c’est à Toulouse que cela se passera », complète Thierry Cotelle, conseiller régional représentant Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Audrey Sommazi

Sur la photo : La maquette prévisionnelle de LuneXplorer. Crédits : TAO – Bétillon & Freyermuth Architectes - Cité de l’espace - Toulouse Métropole.