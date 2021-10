Automobile. « L’Occitanie a une vraie carte à jouer dans le domaine des systèmes embarqués »

Stefan May, avant de se pencher sur cet événement, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est la Fiev ?

La Fiev est un syndicat professionnel réunissant les équipementiers automobiles et les fabricants d’équipement de garage, dont l’objectif est de défendre les intérêts de ses membres dans leurs rapports avec les constructeurs automobiles. Pour ne pas être perçue comme une organisation parisienne, la Fiev a décidé d’organiser ces Matinales en région. Cela permet d’être au plus près des adhérents, d’échanger, et de confirmer aussi les racines régionales de l’industrie automobile, dont les sièges et les sites de production sont souvent dans les territoires.

Quel était la thématique de ces rencontres en Occitanie ?

La Fiev a décidé de confier à chaque région le soin de proposer du contenu. Continental Automotive, en accord avec actif notamment, a pris le lead sur cette question. Et nous avons choisi des thèmes tournés vers la technologie et l’innovation. En effet, le véhicule de demain, et parfois déjà d’aujourd’hui, est soumis à des enjeux d’électrification, de connectivité et il sera de plus en plus autonome. Et les équipementiers doivent composer avec ces ruptures. Nous avons donc laissé de côté la question de l’usine 4.0, par exemple, qui est davantage une réalité d’aujourd’hui, pour se projeter dans le futur. Il se trouve par ailleurs que ces rencontres sont tombées au moment de l’annonce du plan France 2030, dont le but est aussi de se préparer à l’avenir.

Concrètement, qu’est-il ressorti des échanges ?

La première table ronde s’intéressait aux logiciels, aux systèmes embarqués dans les véhicules. On a clairement vu la complémentarité existant entre les différents acteurs locaux. Nous avions fait le choix, à Toulouse, d’intégrer un représentant de la filière aéronautique et spatial dans les débats pour chaque thématique. Laurent Lenoir, de chez Thales, a notamment souligné à quel point les secteurs automobile et aérospatial se regardent en permanence et s’inspirent l’un l’autre.

Le deuxième point que nous avons abordé était celui de l’hydrogène. Les échanges nous ont conforté dans la volonté de parler de mobilité terrestre, sans distinguer l’automobile du ferroviaire. En effet, si Alstom a clairement pris de l’avance sur la question avec son train à hydrogène, il s’est associé avec des acteurs de l’automobile, ce qui peut aider le secteur à développer plus rapidement cette technologie.

Enfin, la troisième discussion avait pour ambition de rappeler l’importance des partenariats public-privé, en matière de recherche et d’innovation notamment. Il est de notre devoir d’industriel de rappeler que l’innovation privée n’est pas possible sans la recherche publique. Nous devons donc faire preuve de plus d’humilité. Dans le même temps, pour profiter à plein des opportunités offertes par ce travail collaboratif fait avec les IRT, les laboratoires ou les écoles d’ingénieurs, il faut une meilleure lisibilité dans les feuilles de route des organes public afin d’éviter le millefeuille à la française.

La filière régionale vous semble-t-elle prête à répondre à ces défis ?

Les acteurs sont conscients de ces enjeux. Beaucoup de régions sont davantage tournées vers les problématiques mécaniques des véhicules, ce qui reste essentiel pour l’automobile. Mais la partie qui aura le plus de valeur à l’avenir, ce sont les logiciels et systèmes embarqués. Or, l’Occitanie a une vraie carte à jouer dans ce domaine. Il y a beaucoup d’acteurs, avec Renault Software Labs, Continental, Actia, Hella et plein de PME. La région n’est pas perçue, au plan national, comme région automobile, du fait de l’importance de l’aéronautique et du spatial. Mais c’est pourtant le cas et il est important d’avoir d’autres filières. Si Continental s’est installé en 1979 à Toulouse, au début de l’intégration de systèmes embarqués dans l’automobile, c’était pour profiter de l’expertise du spatial dans le domaine. Et il existe toujours des passerelles et des complémentarités entre ces différents secteurs.

En plus de vos responsabilités au sein de Continental Automotive France, vous êtes vice-président de la partie automobile au sein du cluster Totem. Quels sont ses ambitions ?

Totem est le cluster de la filière transports en Occitanie. Pour poursuivre sur les thématiques dont nous avons parlé, les acteurs privés mènent des projets d’innovation collaborative avec des écoles d’ingénieurs ou des laboratoires de recherche comme l’Insa, l’Irit ou l’Enseeiht, qui sont aussi membres du cluster. Nous avons par ailleurs un volet formation, qui nous permet de former et réorienter des ingénieurs de nos membres vers les technologies du futur. Dans le même sens, nous travaillons avec le lycée professionnel Gallieni de Toulouse, qui a besoin de nos recommandations sur les métiers du futur.

Enfin, comme tout cluster, l’un des objectifs de Totem est de chasser en meute pour saisir des opportunités d’affaires. C’est notamment le cas des PME et ETI, qui doivent allier leur savoir-faire complémentaire pour répondre aux besoins. Nous allons prochainement envoyer une délégation au Maroc autour de la question des mobilités ferrovaires et automobiles.

Propos recueillis par Paul Périé

Sur la photo : Stefan May, président de Continental Automotive France. Crédit : Continental - H. Gousse - Master films.