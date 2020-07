Plan social Airbus : une mobilisation historique pour peser face à la direction

Le bras de fer est engagé avec la direction d’Airbus. Alors que les réunions autour d’un accord de méthode concernant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ont démarré, les syndicats haussent le ton et font pression pour peser dans les négociations. lLe premier round s’est joué ce mercredi 8 juin contre ce plan de restructuration qui prévoit la suppression de 15.000 emplois dans le monde et 3600 à Toulouse pour palier à la baisse d’activité à laquelle est confronté l’avionneur européen.

A l’appel de trois syndicats – FO, CFE-CGC et CFTC- entre 7 et 9000 salariés (cols bleus et blancs) se sont regroupés massivement dès 11 heures derrière une banderole proclamant « Non aux licenciements ». Depuis les usines d’assemblage installées à Saint-Martin-du-Touch, ils ont longé dans le silence les pistes de l’aéroport pour gagner le siège de l’avionneur, à Blagnac, où une délégation a été reçue par des dirigeants, dont Thierry Baril, le directeur des ressources humaines.

« La direction continue de nous dire qu’Airbus est un colosse aux pieds d’argile, que la crise économique peut mettre en péril le groupe. Et que c’est ce qui justifie pour l’instant les chiffres qui nous ont été annoncés », a expliqué à l’issue de cette rencontre Jean-François Knepper, délégué syndical FO central. « Nous, on continue de dire que ce plan est excessif. Cette crise est conjoncturelle, avec des effets structurels dans le groupe. L’activité nécessairement démarrera. »

Le trio syndical a profité de cette réunion pour marteler ses positions. Il s’oppose aux licenciements secs mais compte mettre sur la table des négociations des propositions « concrètes » pour diminuer le périmètre du plan, prévu pour entrer en vigueur d’ici l’été 2021. Les syndicats avancent des départs anticipés, volontaires, une activité partielle longue durée et des dispositifs de formation.

« On s’est fait entendre »

Corentin, 20 ans, embauché à l’unité électrique il y a à peine dix mois, a défilé avec les salariés en colère. « On se demande ce qui nous attend. Car on a fait des projets. J’ai acheté une maison et je ne sais pas si je pourrai rembourser le crédit », s’est inquiété le jeune homme formé au lycée Airbus. « On avait l’impression d’être en sécurité chez Airbus », ajoute Erwan 19 ans, qui a signé son CDI en septembre. « On pensait avoir un boulot jusqu’à la fin de notre carrière ».

Pour Olivier, mécanicien sur la chaîne A330, la pilule ne passe pas non plus. « A quelle sauce, va-t-on être mangé ? On ne le sait pas. Il y a des milliards d’euros pour sauver les entreprises, mais rien pour les salariés. Pendant des années, les actionnaires en ont bien profité. C’est à eux de payer, pas aux salariés. On n’est pas responsable de cette crise. Or, on a pris des risques pour venir travailler pendant le confinement », a fustigé ce délégué syndical CGT.

« On s’est fait entendre », s’est félicité Florent Veletchy, secrétaire général CFTC. « Nous avons mobilisé beaucoup de personnes dans le calme. C’est une marque de crédibilité de la part des organisations syndicales. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : entre 7000 et 9000 salariés d’Airbus ont manifesté le long des pistes de l’aéroport Toulouse Blagnac, entre deux des sites toulousains de l’avionneur. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.