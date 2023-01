Deux entrepreneurs toulousains créent un tee-shirt anti-noyade pour les enfants

Le climat étant clément, la région toulousaine compte de nombreuses piscines privées, dans lesquelles chaque été surviennent des noyades d’enfants, malgré la surveillance de leurs parents. Souvent, les bambins portent des brassards aux bras lors de leurs baignades mais c’est au bord de la piscine, quand ils sont retirés, que se produisent le plus souvent ces accidents. Sur les 1480 noyades comptabilisées en 2021 en France, 22 % concernaient des enfants de moins de six ans, souvent dans des piscines privées. Afin de sécuriser les parents de jeunes enfants, deux entrepreneurs toulousains ont développé un tee-shirt anti-noyade capable de se transformer en gilet de sauvetage en cas de chute dans l’eau.

« C’est une innovation que nous avions en tête depuis un certain temps et, à l’été 2021, mon associé Philippe Rouvier a assisté à une noyade en bord de mer, ce qui nous a décidés à trouver une solution, avec un vêtement facile à porter que les enfants peuvent garder toute la journée », explique Thibaut Choulet, cofondateur de Floatee, créée en novembre 2021. « Il nous a fallu un an de recherche et développement et près de cinquante prototypes pour obtenir un tee-shirt breveté aux normes européennes pour les enfants de 18 mois à six ans. »

Émission sur M6

Grâce à un petit poumon gonflable et un déclencheur soluble cachés dans le tee-shirt, le produit peut se transformer en gilet de sauvetage en trois secondes. C’est un cylindre de CO2 qui se perce au contact de l’eau qui permet de gonfler ce tee-shirt à l’apparence classique. Il fait alors pivoter l’enfant sur le dos pour empêcher l’eau d’entrer dans ses voies respiratoires. « Il n’y a aucune gêne pour l’enfant en portant ce tee-shirt, qui est conçu pour ne pas se déclencher lors de jeux d’eau au bord de la piscine », assure Thibaut Choulet. « Le tee-shirt a été testé avec succès cet été sur trois enfants qui ont validé son efficacité. Il y a différentes tailles pour accompagner la croissance de l’enfant, sauf le poumon gonflable, dissocié du tee-shirt. »

Ce produit innovant a tapé dans l’œil de l’émission « Qui veut être mon associé » sur M6, à laquelle Floatee participe le 25 janvier prochain. Pour financer la poursuite du projet, la société veut nouer des partenariats avec des magasins de sports et a déjà récolté près de 10.000 euros lors d’une campagne Ulule en fin d’année, représentant environ cent pré-ventes. Près d’un millier de tee-shirts a été lancé à la fabrication.

Julie Rimbert

Sur la photo : La société Floatee a breveté un tee-shirt que les enfants peuvent porter toute la journée et capable de se transformer en gilet de sauvetage en cas de chute dans l’eau. Crédit : Floatee.