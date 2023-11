Pour la onzième édition du salon Made in France, du 9 au 12 novembre Porte de Versailles à Paris, l’Occitanie sera mise à l’honneur. Cette année, près de cent exposants occitans seront présents, dont quarante-quatre sur le stand de la Région (emplacement K39), vingt-six autres sur le pôle Village de l’Artisanat piloté par la Chambre de métiers et de l’artisanat France et vingt-huit qui participeront de façon indépendante. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et présidente de Régions de France, visitera le salon et rencontrera les artisans et entreprises le vendredi 10 novembre.

Par ailleurs, quatre entreprises régionales ont été sélectionnées aux Grands Prix du Made in France, qui récompensent les acteurs les plus impliqués dans la démarche : Polux et Eclae en catégorie « Produits », le fabricant de jeans lozérien Tuffery dans la section « Entrepreneurs » et l’entreprise tarnaise Floatee avec ses tee-shirts anti-noyade pour le scope « Innovation ». L’annonce des vainqueurs et la remise des prix se tiendront le vendredi à 18h.

Entrée gratuite sur pré-inscription ou 10 euros sur place. Informations et inscriptions sur le site MIFExpo

Salon Made in France, Du jeudi 9 au dimanche 12 novembre 2023 - 10h-19h à Paris, Parc des expositions-Porte de Versailles, Pavillon 3.