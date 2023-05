Floatee primée au concours Lépine pour son tee-shirt antinoyade

La start-up toulousaine Floatee, qui a conçu un tee-shirt anti-noyade pour enfants, a été très largement récompensée au dernier concours Lépine ! Sacrée médaille d’or, Prix de la Maire de Paris, 1er Prix des finalistes et médaille de la société française de médecine, de l’exercice et du sport, il s’agit de l’invention la plus primée de l’édition 2023.

« C’est un rêve de gosse que nous venons de réaliser ! », réagit Philippe Rouvier, président et cofondateur de Floatee. « Remporter tous ces prix représente un vrai tournant pour Floatee : notre tee-shirt anti-noyade rentre dans l’histoire et rejoint toutes les belles innovations primées au concours Lépine ! Il est reconnu comme une vraie solution innovante pour sauver des vies. » Déjà commercialisé, le kit complet, comprenant la marinière spéciale anti-noyade, est disponible pour environ 150 euros.