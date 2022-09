Dans un contexte où les cybermenaces sont de plus en plus présentes et les cibles des hackers malveillants de plus en plus nombreuses, Digital 113 propose, le 15 septembre prochain, un atelier en visioconférence à ses adhérents afin d’avoir toutes les clés en main pour avoir une meilleure protection de ses données.

Deux intervenants de la société UpSignOn, spécialisée dans la solution de coffres-forts de mots de passe et de Devensys Cybersecurity, qui conseille et intègre des solutions de sécurité numérique, tenteront de donner des solutions pour ne pas être une cible facile des hackers. Au programme de cet évènement, notamment, le trois règles à suivre pour ne pas se faire hacker ses mots de passes, une démonstration de hack pour les volontaires mais aussi des retours d’expérience sur certaines des solutions les plus accessibles.

Plus d’informations et inscriptions

Atelier cybersécurité de Digital 113. Le 15 septembre 2022, de 11h à 12h en visioconférence.