Drone. Les ambitions d’Innov’ATM à l’international

Souvenez-vous. Il y a quelques années encore, Innov’ATM s’était spécialisée dans la gestion du trafic aérien. Mais, en 2017, l’entreprise, dont le siège social est à Cugnaux, près de Toulouse, opérait un virage stratégique pour répondre à la demande exponentielle des dronistes. « Nous avons très fortement pivoté dans la gestion collaborative des drones car le potentiel était énorme », explique Stéphane Bascobert, l’un des deux fondateurs de l’entreprise en 2014 au côté d’Amine Karray. Pour autant, leur logiciel de gestion des aéroports régionaux reste actif auprès d’une quinzaine de clients. Les plateformes de Toulouse et de Beauvais, dans l’Oise, utilisent la solution SkyKeeper qui fusionne, en exploitant l’intelligence artificielle, les données de vols des compagnies, de l’aéroport et du contrôle aérien avec un logiciel d’optimisation pour fluidifier le trafic au moment des atterrissages et des décollages des avions.

Désormais, forts de ce savoir-faire, les deux anciens ingénieurs de Thales mettent l’accent sur deux solutions développées pour l’usage des drones. La première, DroneKeeper, est une plateforme qui centralise les informations réglementaires, qui simplifie les démarches et in fine, qui gagner du temps aux télépilotes professionnels. Elle s’adresse également aux télépilotes de la sécurité civile et intérieure. La seconde solution, U-Space Keeper, est une plateforme de gestion du trafic de drones sur les aéroports franciliens, Roissy-Charles de Gaulle et Orly notamment.

« Nous devons aller vite afin d’être prêts »

« Nous avons beaucoup de sollicitations de la part de l’Espagne, de la Belgique et encore de l’Italie. Il y a un travail d’adaptation à faire par pays et il y a du boulot. Nous devons aller vite afin d’être prêts », précise Stéphane Bascobert, qui prévoit, pour accompagner le développement de son entreprise, d’effectuer un troisième tour de table conséquent - sans dévoiler le montant - avant la fin de l’année. Déjà, en 2016, 500 000 euros avaient été levés auprès du fonds d’amorçage Irdinov et 1 million d’euros en 2019 auprès du groupe ADP et de l’Irdi.

Si l’Europe est un axe de croissance fort pour Innov’ATM, il n’est pas le seul. L’Afrique en est un autre. Il faut dire qu’à la suite d’une visite d’Emmanuel Macron, le président de la République, au Rwanda au printemps 2021, l’entreprise avait signé un contrat avec l’Aviation civile rwandaise pour la gestion du trafic des drones à l’aéroport de Kigali. Cet accord, valable sur deux ans, ouvrait dans la foulée de nouvelles perspectives à l’échelle du pays dès 2024. « Le drone est un outil indispensable dans un pays soumis aux aléas climatiques, dont les routes ne sont pas, en conséquence, praticables, et dans des zones difficiles d’accès », ajoute le dirigeant. Innov’ATM, qui emploie vingt-huit salariés, prévoit d’atteindre la centaine de personnes d’ici deux ans.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Amine Karray (à gauche) et Stéphane Bascobert, les deux fondateurs de Innov’ATM. Crédits : DR.