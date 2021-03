Du champ à l’assiette, le parcours de la graine de chia près de Toulouse

Elle est un concentré de vertus. Ce n’est pas Frédéric Poujaud qui dira le contraire. Le dirigeant d’Agrofün est un fervent défenseur de la chia (prononcer tchia), dont il énumère les qualités, avec insistance. La chia est riche en protéines, en fibres solubles et en omega 3. Un bémol pourtant : son goût est neutre. « On ne peut pas dire que ce soit bon », reconnait Frédéric Poujaud. « Mais la chia a aussi un effet de satiété et on a besoin de 10 grammes de cet alicament par jour. »

Le patron de cette société, installée dans l’ancien bâtiment de l’usine Molex à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), s’est fixé un challenge : introduire cette graine dans l’assiette des Français. « C’est ambitieux mais c’est lourd à porter. Il faut être sur tous les fronts, informer et expliquer. Ce n’est pas un marché sur lequel on est attendu. Il n’y a pas de demande », ajoute Frédéric Poujaud, qui se lance avec une feuille de route totalement blanche. Car, si la graine de chia était un pilier de l’alimentation des civilisations précolombiennes, qui la surnommaient la « graine des Dieux », elle est une inconnue en Europe.

Une récolte de 500 tonnes en 2021

Pour faire passer le message, il s’appuie sur les médias, des conférences et les réseaux sociaux. Sa détermination aussi. Déjà, « il a fallu adapter cette plante au milieu tempéré en déclenchant la reproduction les jours les plus longs. Ce qui prend du temps. Puis, il a fallu obtenir des autorisations européennes de mise sur le marché de la première variété de chia », raconte-t-il. Une fois obtenues, il crée en 2017 une filière intégrée qui, deux ans plus tard, rassemble 200 agriculteurs, une douzaine de collecteurs et une dizaine d’industriels (Carrefour Bio, Biocoop et Système U). En 2018, il forme une fondation qui finance des études scientifiques dans le domaine de la nutrition et des maladies neurodégénératives.

En parallèle, pour un million d’euros, Agrofün s’est dotée en janvier d’une ligne automatisée qui isole les graines des mauvaises herbes, les sèche et les conditionne. Frédéric Poujaud prévoit de construire un second bâtiment de 2000 m² dédié au stockage et à l’ensachage des graines mais reste dans l’attente d’une aide financière de la Région. « Moins de 1000 hectares de chia bio alimentaire sont en production en France. On espère tripler ou quadrupler et récolter 500 tonnes cette année », indique-t-il.

Audrey Sommazi

Sur la photo : une plante de chia en fleur. Crédit : DR.