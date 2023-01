e-Sport. Une grande compétition internationale à Montpellier cet automne

À l’automne 2023, Montpellier Méditerranée Métropole et la Région Occitanie accueilleront

le tournoi mondial du jeu vidéo League of Legends EMEA Championship (LEC), organisé par l’entreprise américaine Riot Games [1]. C’est l’une des plus importantes compétitions internationales d’e-sport qui réunit des joueurs européens, africains et moyen-orientaux. Disponible dans plus de vingt langues, League of Legends attire des millions de joueurs chaque jour. Cet été, l’événement LEC Summer Playoffs, organisé à Malmö, en Suède, a réuni près de 20.000 personnes venues assister à deux journées de compétition.

En Occitanie, on comptabiliserait 125 entreprises du jeu vidéo (+20 % par rapport à 2018), ce qui représente plus de 1000 emplois avec un écosystème centré principalement autour de la métropole de Montpellier. L’Occitanie totaliserait 10,3 % des entreprises françaises du jeu vidéo, avec des acteurs emblématiques basés sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole tels qu’Ubisoft, Digixart et Plug In Digital.