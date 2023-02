Gestion de l’eau. La CACG change d’échelle pour répondre aux enjeux du changement climatique

La CACG entre dans « une nouvelle ère ». La Compagnie d’aménagement des Coteaux de Gascogne, chargée de gérer l’eau sur le bassin Adour-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, va en effet connaître une augmentation de capital très importante de 24 millions d’euros. C’est « un changement d’échelle » majeur pour l’organisation dont le capital était jusqu’alors de 3 millions d’euros seulement. Au conseil d’administration, des collectivités (les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, les Départements de Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Lot et des Landes), une banque publique (La Banque des Territoires) et des banques privées (Crédit Agricole et Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées).

Le vice-président de la Région Occitanie en charge notamment de la souveraineté alimentaire, Jean-Louis Cazaubon, prend la présidence de la compagnie, à la suite de l’élu de Nouvelle-Aquitaine Pierre Chéret. La CACG, qui devrait très rapidement changer de nom, souhaite « investir 200 millions d’euros dans les dix ans. »

Le bassin Adour-Garonne face au défi climatique



Il faut dire qu’avec le changement climatique qui va notamment accentuer l’intensité et le nombre des périodes de sécheresse, les challenges à relever sont nombreux. « Le défi est colossal, on est confronté à un déficit en eau de plus d’1 milliard de mètre cube sur le bassin Adour-Garonne d’ici 2050 », souligne la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, qui ajoute également que l’Occitanie n’est pas à l’abri « de restrictions de l’eau potable dans les années qui viennent ». D’où l’importance de l’émergence « d’une nouvelle stratégie pour bâtir un véritable réseau hydraulique régional », selon Jean- Louis Cazaubon.

Willy Luis, nouveau directeur général de la CACG, résume la nouvelle stratégie en trois axes : « optimisation de nos infrastructures actuelles », « sensibilisation de la population aux économies d’eau » et « création de réserves d’eau ». Dans la prochaine décennie, 120 millions d’euros devraient être investis pour améliorer les infrastructures existantes. Ces dernières années, deux millions de mètres cube d’eau ont pu être récupérés, selon la compagnie, « grâce à des travaux sur d’anciennes installations ». 80 millions d’euros sont prévus pour des projets en lien avec les énergies renouvelables, dont 65 millions dédiés à des parcs photovoltaïques flottants. Dès 2023, six initiatives en relation avec hydroélectricité vont être initiées.

Sur un sujet plus polémique, Carole Delga se montre catégorique. Pas question de relancer « des projets de barrages similaires à celui de Charlas », qui avait fait tant débat il y a quelques années. La présidente de Région a ainsi clos l’évocation du sujet d’un « même pas en rêve ! » pour le moins signifiant.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le barrage de Puydarrieux en Hautes-Pyrénées en Occitanie. Crédit : CACG. // Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la Région Occitanie en charge notamment de la souveraineté alimentaire et nouveau président de la CACG, et Willy Luis, directeur général de la CACG. Crédit : M.V. - ToulÉco.