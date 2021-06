Élections. Ce qu’il faut retenir du premier tour des Départementales en Occitanie

Elles sont sans doute les grandes oubliées de ce scrutin du dimanche 20 juin : occultées parles Régionales, sans réelle campagne ni enjeux, les élections Départementales sont pourtant celles qui pourraient compter le plus de batailles pour le second tour.

Certes, dans un grand nombre de départements, le scrutin profite d’abord aux présidents sortants : Georges Méric (PS) en Haute-Garonne, Philippe Martin (PS) dans le Gers, Michel Pélieu (PS) dans les Hautes-Pyrénées, Sophie Pantel (PS) en Lozère, sont confirmés dès le premier tour. Dans le Tarn, où les résultats du RN sont en deçà des prévisions, la gauche arrive en tête avec 33% des voix, laissant augurer un nouveau mandat pour le président sortant Christophe Ramond (PS).

Mais, en même temps, l’abstention record qui a caractérisé ce premier tour va s’inviter dans la bataille du deuxième. En effet, pour être élu dès le premier tour, un binôme (les candidatures étaient articulées selon un système paritaire : une femme, un homme) devait pouvoir mobiliser au moins 25% des électeurs inscrits. Le président sortant du Lot Serge Rigal (DVG) et la présidente sortante de l’Ariège Christine Téqui (PS) se voient ainsi imposer un deuxième tour en raison de la forte abstention de ces départements. Même équation dans l’Hérault, où il manque 1% de participation à Kléber Mesquida (PS) pour être réélu dès le premier tour.

Les points chauds pour le deuxième tour

Le Tarn-et-Garonne faisait partie des départements à surveiller, en raison du retour attendu de Jean-Michel Baylet (PRG) qui y fut président pendant quarante-cinq ans. Mais la surprise vient plutôt du Rassemblement national qui pourrait faire son entrée à l’assemblée, notamment par le biais de Romain Lopez, nouveau maire de Moissac arrivé en tête dans son canton.

L’Aude, fief socialiste, est convoité depuis de longues années par le RN. Et si la gauche arrive en tête au premier tour avec 51% des voix, un duel est attendu au deuxième tour face au Rassemblement national, qui a mobilisé ce dimanche 30% des suffrages.

Au cœur des enjeux, les Pyrénées-Orientales sont sans doute l’un des départements les plus disputés de ces élections. La gauche, au pouvoir depuis plus de vingt ans, résiste dans plusieurs cantons mais le RN poursuit sa progression. Onze de ses binômes sur treize se maintiennent ainsi au deuxième tour. Symbole de cette opposition, la présidente sortante Hermeline Malherbe (PS) a terminé en tête sur son canton avec 37,65% des voix, quand le duo RN Sophie Delort et Georges Puig mobilise 31,07% des votes exprimés. La bataille sera rude, d’autant que les cantons de Perpignan sont restés fidèles au maire Louis Aliot (RN). L’abstention y a été très importante, avec un peu plus de 38% de votants seulement.

La situation est encore plus incertaine dans le Gard, avec un département morcelé entre le PS (Françoise Laurent-Perrigot, PS, a été élue en novembre dernier après la démission de Denis Bouad) et le RN qui cherche à y étendre son influence depuis les cantons de Beaucaire et Vauvert, acquis en 2015.

À noter enfin que l’Aveyron, seul département de l’ex-Midi-Pyrénées à droite, se retrouve au coeur d’une bataille fratricide entre le président sortant Jean-François Galliard (UDI) et le dissident Arnaud Viala (LR).

M.V.

Sur la photo : Les départements d’Occitanie ont enregistré un taux de participation supérieur au niveau national. Il était de 31,71% contre 26,72% au niveau national à 17 heures. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.