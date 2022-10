Électronique. Actia Group veut mettre sa croissance sur de bons rails

Au premier semestre, Actia, comme l’an passé, s’en sort plutôt bien. L’équipementier électronique et automotive revendique un chiffre d’affaires de 248 millions d’euros. En hausse de 14,9 % par rapport à 2021 [1]. Ce chiffre est réalisé à 41,7 % en Europe et 35,1 % en France, et la majorité provient de ses solutions destinées aux poids lourds (51,3 millions d’euros, soit 20,7 % du chiffre d’affaires).

Une croissance pourtant « fortement impactée par une pénurie de certains composants qui a engendré un retard de production sur 20 % des commandes » du groupe industriel. Ces aléas l’ont poussé, pour rappel, a cédé deux de ses activités cette année. Des cessions qui auraient permis une réduction de dette de 60 millions d’euros.

Actia veut « doubler son chiffre d’affaires sur le ferroviaire d’ici 2025 »

Malgré les crises (sanitaire, des composants, énergétique) qui se succèdent, l’entreprise ne veut pas abandonner ses fortes ambitions et vise toujours « les 800 millions d’euros de chiffre d’affaires par an d’ici quatre à cinq ans ». Pour atteindre cet objectif, Actia Group mise sur la recherche et développement, à laquelle elle aurait consacré au premier semestre 40,8 millions d’euros (16,4 % du chiffre d’affaires) mais aussi sur ses solutions pour le ferroviaire (serveurs de contrôle, interphones pour les passagers, poste de locution pour les agents, vidéo-surveillance, plan de ligne dynamique, etc.). Son activité sur cette branche aurait bondi de 58 % entre 2019 et 2021 pour atteindre les 31,38 millions d’euros. L’équipementier électronique espère « un doublement d’ici 2025 ».



Cette année de nombreux contrats avec la filière ferroviaire ont été signés. En France pour les nouveaux métros parisiens et TER en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais aussi à l’échelle internationale : vidéosurveillance pour les futures rames du métro de São Paulo au Brésil et système d’informations voyageurs pour les trains mexicains du projet dit Tren Maya par exemple. Un marché qui présente des défis importants : « Nous sommes confrontés sur ce marché à des problématiques d’obsolescence des composants. Les équipements ne se renouvellent pas souvent. La durée de vie d’un train pouvant dépasser les trente ans du point de vue technologique, il s’agit d’un véritable défi que de maintenir en condition opérationnelle des systèmes sur une si longue durée », explique Damien Redondo, vice-président d’Actia Rail, division du groupe dédiée au ferroviaire.

Autre enjeu, mais commun aussi aux autres activités du groupe, la cybersécurité. « Comme tous les autres véhicules roulants, les trains sont de plus en plus communicants et donc connectés à leur environnement, aux infrastructures, etc. La sécurité des données est donc un axe technologique majeur pour Actia, qui propose des solutions générant d’importants flux de données », rappelle Damien Redondo.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le tram de Nice sur lequel le groupe Actia est aussi intervenu. // Systéme Hypervision d’Actia utilisé dans un PC sécurité de la SNCF à Lyon. Crédit : Actia.