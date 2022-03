En 2022, VNF renoue avec les événements​ pour ​​sauver les arbres du canal du Midi

Si le Covid-19 est, presque, un lointain souvenir, le chancre coloré, ce champignon microscopique qui décime les platanes du canal du Midi, poursuit, lui, sa propagation jusque​-​​là concentré​e​ dans les départements de l’Hérault et de l’Aude. « Trois foyers ont été identifiés en Haute-Garonne, à Gardouch, ​Avignonet-Lauragais et Castanet-Tolosan », prévient Laurent Adnet, chef de la mission Mécénat de Voies navigables de France (VNF), établissement qui entretient et exploite cet ouvrage fluvial, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, reliant la métropole régionale à la mer Méditerranée sur 241 km. « Le chancre arrive à Toulouse, par Fondeyre », observe-t-il.

​Depuis 2011, 2​9.100 platanes, atteints par cette maladie incurable, ont été abattus, sur les 42.000 qui longent les berges du canal. Et 16.700 d’entre eux ont été remplacés par différentes essences, essentiellement des chênes chevelus, des peupliers blancs et des micocouliers​.

Objectif en 2022 : verser 750.000 euros

Mais les mesures de préservation - abattage des arbres, rénovation des berges et installation des 1350 nichoirs - ont un coût financier important. Si État et collectivités mettent la main à la poche, cela reste insuffisant. Et c’est la raison pour laquelle la mission mécénat est née en janvier 2014, chargée de collecter des dons auprès des entreprises et des particuliers. Plus de 7,7 millions d’euros ont déjà été versés depuis le début de la mission. En 2021, malgré le contexte sanitaire, plus de 653.000 euros ont été réunis, dont plus de 630.000 versés par une soixantaine d’entreprises. « C’est une année satisfaisante. On a eu beaucoup de chance », se félicite Laurent Adnet. « Les dons se sont stabilisés même si nous n’avions pas pu organiser nos événements de collectes solidaires. »

Pour pallier ce manque, la mission a accéléré sa stratégie digitale : refonte du site internet, deux importantes campagnes de crowdfunding lancées et la création d’une application sous la forme d’un jeu pour sensibiliser le public à la replantation des arbres. « Le digital a permis de réunir 25 % des dons. » En 2022, la mission renoue avec les manifestations : dîners, expositions, concerts et cinéma en plein air pour tenter de réunir 750.000 euros de dons.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le canal du Midi. Crédits : Daniel Banon.