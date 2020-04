En Occitanie, une plateforme digitale pour favoriser la livraison de produits frais locaux

Disponible sur solidarite-occitanie-alimentation.fr, cette plateforme a déjà franchi la barre des 3000 professionnels inscrits en une semaine ! Initiée par la Région, elle permet de recenser et localiser les producteurs et commerçants locaux qui proposent la livraison à domicile de leurs produits.

« Dans les conditions actuelles, l’Occitanie veut être la région des solutions. Après un premier plan d’urgence économique de 64 millions d’euros, j’ai souhaité que la Région se mobilise également pour ses producteurs et ses commerçants », explique la présidente Carole Delga. « Pour aider les habitants à limiter leurs déplacements, nous faisons venir les produits locaux devant leur porte. »

Cette initiative fait suite à la campagne lancée en début d’année et incitant les habitants à consommer « dans ma zone ». A noter que les mesures sanitaires adaptées ainsi que les gestes barrières sont respectés lors de la préparation des commandes et la livraison, pour protéger les livreurs ainsi que les habitants.

Déjà des effets pour les producteurs

De nombreux producteurs et commerçants témoignent déjà de l’impact positif de la plateforme sur leur activité. Nombre d’entre eux trouvent un nouveau souffle et espèrent se constituer durablement une nouvelle clientèle disposée à augmenter leur volume d’achat en produits locaux de qualité, par exemple avec la vente de produits de la mer achetés à la criée de Sète et livrés le lendemain dans l’agglomération toulousaine. Ainsi, certains agriculteurs, inquiets pour l’écoulement de leurs stocks de fraises et d’asperges dans le Gard, ont pu écouler totalement leur marchandise en quelques jours...

Crédits photo : Lydie Lecarpentier - Région Occitanie - DR.