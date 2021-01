En rachetant Cocooncenter, Phamarcie Lafayette affiche ses ambitions européennes

En ce début 2021, le groupe Pharmacie Lafayette, détenu par le fonds Five Arrows Principal Investments, est bien portant. Son volume d’affaires est de 804 millions d’euros de chiffres d’affaires avec près de 230 magasins constituant son réseau aux quatre enseignes (Pharmacie Lafayette, Parapharmacie Lafayette, Optical Lafayette et Médical Lafayette). En portefeuille, il revendique plus de 22 millions de clients-patients et 1,5 million de porteurs de carte de fidélité.

Cette bonne santé financière permet au groupement de poursuivre son développement. L’acquisition récente de Cocooncenter, spécialisée dans la vente de produits parapharmaceutique va lui permettre de progresser à la fois sur le numérique et à l’international. La société chalonnaise, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros en 2020, propose en ligne 720 marques et plus de 24.000 références. Elle est présente dans plusieurs pays d’Europe (Angleterre, Allemagne, Espagne et Belgique).

Se développer numériquement et physiquement

« Ce rachat va nous permettre d’avoir une base solide pour le lancement de notre propre site de parapharmacie fin 2021. L’objectif est de faire connaître notre marque au niveau européen. Ensuite, nous pourrions nous installer physiquement dans d’autres pays d’Europe », explique Hervé Jouves, le président du groupe Lafayette. Celui-ci n’a toutefois pas oublié que la priorité de son groupement « reste d’abord d’être présent dans toutes les villes françaises de plus de 100.000 habitants ». Pour cela, le dirigeant vise « une cinquantaine de nouvelles pharmacies et parapharmacies adhérentes d’ici la fin de l’année ». Trente-huit officines ont rejoint le groupe en 2020. « Rejoindre un réseau, c’est rassurant dans les périodes difficiles, c’est la force d’une marque en temps de crise », estime Hervé Jouves.

