Le Toulousain Ilek veut transformer ses clients en investisseurs

Depuis six ans, le Toulousain Ilek joue les intermédiaires entre producteurs français d’énergies renouvelables (éolien, centrale hydro-électrique, site de méthanisation) et consommateurs. « Dans son acte d’achat, il a le choix du producteur qu’il va rémunérer spécifiquement », rappelle Rémy Companyo, son cofondateur. Aujourd’hui, le fournisseur d’énergie verte revendique 115. 000 clients et ferait travailler une centaine de collaborateurs.

Désormais, les consommateurs vont pouvoir soutenir les projets d’investissement des producteurs en achetant actions et obligations auprès d’eux. C’est une manière « de compléter la levée de fonds auprès des banques », explique le cofondateur d’Ilek qui promet « une rémunération de 5 à 7 % » pour ses clients. Ceux-ci doivent passer par leur compte-client en ligne pour voir les différents projets à soutenir. Pour le moment, aucun n’est situé en Occitanie. 3.000 euros auraient été levés en moyenne par client-investisseur pour la première initiative soutenue.

« Participer à la transition énergétique »

Parmi le projets soutenus actuellement, Rémy Companyo cite l’exemple d’un site dans le nord-ouest de la France, où un groupement d’agriculteurs pratique l’injection de bio-méthane. Pour les consommateurs, à l’argument pécunier se rajouterait l’envie « de participer à la transition énergétique ».

Selon Ilek, qui cite la dernière étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, « la crise sanitaire a fait évoluer nos modes de consommation. 77% des Français sont incités à acheter un produit s’il a des garanties écologiques. Ce qui est une augmentation de plus de cinq points par rapport à l’avant-Covid. » Ilek, qui refuse de donner son chiffre d’affaires, affirme que celui-ci aurait doublé l’an passé.

Matthias Hardoy

Sur la photo : La centrale hydraulique de Tarascon-sur-Ariège, appartenant à l’entreprise Estebe, travaille avec le fournisseur d’énergie verte Ilek, dont le cofondateur est Rémy Companyo.

Crédit : Ilek