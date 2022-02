Équipements électroniques. Le Toulousain SCLE obtient une certification pour deux produits

SCLE, entreprise toulousaine spécialisée dans la fabrication d’équipements électroniques et informatiques pour le secteur énergétique et ferroviaire, annonce que deux gamme de ces équipements ont obtenu la certification « Origine France Garantie ». Une pour des blocs clignoteurs et une pour des calculateurs. Ceux-ci sont conçus et assemblés dans une unité de production à Toulouse et incorporent des solutions logicielles imaginées par des ingénieurs du centre de R&D de la Ville rose.

La certification « Origine France Garantie a été créée en 2010 afin de valoriser les savoir-faire artisanaux et industriels en France. SCLE a été fondée en 1969 à Toulouse et Marseille. Elle fait travailler environ 300 personnes.