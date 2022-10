Éric Darago : « De l’électronique aux comédies musicales, l’avenir du casino passera par l’innovation »

Éric Darago, l’installation du Casino-Théâtre Barrière de Toulouse a connu des oppositions à sa création il y a quinze ans. Aujourd’hui, il fait partie du paysage toulousain. Comment les difficultés ont-elles été dépassées ?

Ouvrir un casino, c’est toujours une décision politique forte. Il y a donc eu des réactions des opposants à la municipalité en place, c’est le jeu. Nous nous sommes installés d’abord à la Cépière, car la loi nous imposait d’exploiter les grands jeux (blackjack, roulette, poker, etc.) pendant un an, avant de pouvoir proposer également des machines à sous. Pendant cette année-là, nous avons construit le bâtiment actuel. Ce qui a fait notre succès, c’est d’avoir un beau théâtre. La ville de Toulouse a tout de suite vu le potentiel artistique du lieu et nous a soutenus dans ce sens. C’est cela qui nous a amené de la notoriété et une curiosité des Toulousains. Le restaurant le Fouquet’s, aussi, a attiré. C’était une enseigne rare que beaucoup de monde voulait découvrir. Les salles de jeux ont été davantage découvertes par la suite. Nous nous sommes imposés comme un complexe multi-loisirs où les clients viennent faire plusieurs activités.

Avez-vous eu, dès l’origine, des obligations en terme de RSE ?

Il n’y avait pas d’obligations dans le cadre de la délégation de service public, mais ce sont des obligations que le groupe Barrière s’est imposé très tôt. Nous nous sommes engagés tout d’abord sur la promotion d’un jeu responsable, c’est-à-dire prendre du plaisir sans devenir addict. L’intégralité de nos équipes est formée à cette question. Nous avons une psychologue clinicienne à demeure dans l’établissement.

Nous avons été, par ailleurs, l’une des premières chaînes de casino à entamer une démarche de développement durable. Nos espaces verts sont gérés sans produits phytosanitaires. Nous avons des nichoirs à insectes et des ruches sur notre toit pour produire notre propre miel.

Comment avez-vous surmonté la crise sanitaire qui a été difficile pour votre secteur ?



C’était très dur, mais nous n’avons pas licencié de personnel. Certains ont décidé de partir pour changer de vie. Le plus difficile fut la réouverture avec de nombreuses contraintes sanitaires. Nous avons eu quelques difficultés à embaucher, mais nous y sommes arrivés. Aujourd’hui, nous allons peu à peu vers nos chiffres d’avant-crise. [1]

Quels projets pour l’avenir de votre casino-théâtre ?

L’avenir du casino passe par une veille concurrentielle de ce qui se passe à l’étranger. Dans l’offre de jeux, il faut aller vers des tables de jeux de plus en plus assistés par l’électronique. Au niveau artistique, il faut de plus en plus se renouveler. Nous avons lancé, pour la première fois, une comédie musicale. Elle marche très fort et affiche complet jusqu’à fin décembre.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Éric Darago, PDG du Casino-Théâtre Barrière de Toulouse, devant son établissement. // Image de la soirée anniversaire. Crédits : Casino-Théâtre Barrière de Toulouse.