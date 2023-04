Escapade dans le cœur d’Hérault

>> Pour découvrir. Testez les oenorando en Cœur d’Hérault. Crêtes de Vissou-Cabrières, drailles de Crozes, vignes et volcans de Fontès, canal des vignes à Gignac, terroirs de Gignac et d’Aniane, vignes et oliviers à Castelbarry, terrasses de Pégairolles de l’Escalette… Infos sur www.languedoc-coeur-herault.fr

>> Pour déguster. Le café de la place à Octon. Cet établissement vous accueille dans un village pittoresque, entouré de garrigues, d’oliviers et de vignes. L’été, à travers les « Lundis de Bacchus », des soirées sont dédiées au vin et à la musique. Plus d’infos : Octon Cafedelaplace (page Facebook). Téléphone : 0467965460. Mail : cafedelaplace.octon@laposte.net

>> Pour dormir dans un lieu insolite. Le gîte du Mas Guilhou est situé au fond du cirque de Navacelles. Un lieu magique ! Quatre chambres d’hôtes (trois chambres doubles, et une chambre familiale pouvant accueillir jusqu’à six personnes) sont aussi proposées dans la maison des propriétaires, Marie et Matthieu. Infos et photos sur masguilhou.fr. Téléphone : 04 67 15 11 35