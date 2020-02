Face à la ministre, Georges Méric assume l’héliportage de neige à Luchon

Après la polémique suscitée le week-end dernier suite à l’héliportage de neige sur les pistes de Superbagnères, Georges Méric, le président du Conseil départemental de Haute-Garonne, gestionnaire du domaine depuis 2018, a rencontré ce jeudi 20 février la ministre de la Transition énergétique, qui avait vertement critiqué cette opération sur Twitter. « Convoqué » par Élisabeth Borne, le dirigeant socialiste lui a rappelé « l’urgence économique de cette décision, tout en plaidant pour l’urgence climatique ».

« Nous sommes en avance sur ce que nous demande la ministre puisque nous avons engagé une réflexion dès 2016 pour la transformation et la mutation de ces stations de montagne "quatre saisons" pour les trois stations de la Haute-Garonne que nous gérons avec le syndicat Haute-Garonne Montagne depuis 2018 », souligne Georges Méric. « Nous ne sommes pas dans le passé, nous sommes dans l’avenir et nous avons des projets avec 25 millions d’euros d’investissements pour sauvegarder l’économie de montagne ».

En quatre ans, le Conseil départemental a investi 150 millions d’euros pour la transition écologique, avec notamment 1000 hectares classés en espaces naturels sensibles, des zones humides classées pour leur préservation, le plan vélo ou encore 1000 logements sociaux réhabilités pour ne plus être des passoires thermiques. « Dès l’été prochain, des nouveautés seront investies dans les trois stations hauts-garonnaises pour diversifier les centres d’intérêt, à la fois l’hiver et l’été », assure le président socialiste. « Je ne suis pas pour le tout ski mais mon problème, c’est d’assurer de l’emploi à la montagne, pour que les gens puissent vivre ».

« Un coup politique politico-politicien »

Concernant le transport des 50 tonnes de neige à Luchon ce week-end, qui a permis de maintenir l’emploi d’une centaine de saisonniers, Georges Méric assume entièrement sa mesure d’urgence et dénonce un « coup politique politico-politicien ». « Après avoir fermé la station du Mourtis et de Bourg d’Oueil, nous avons décidé de maintenir la station de Luchon ouverte pour les enfants, plus haute en altitude », détaille-t-il. « Il a été décidé de prendre de la neige en haut, une opération impossible par camions, pour ramener de la neige sur le téléski enfant. J’ai pris la décision de le faire par rapport aux deux urgences : garder une unité économique fiable et faire sortir l’hélicoptère pendant 2h30. Il sort tous les jours en montagne, pour transporter des victuailles dans les refuges. »

« L’édile poursuit : « C’est la première fois que l’on faisait voler un hélicoptère pour transporter de la neige et ce n’est pas amené à se renouveler mais il y avait une urgence sociale à considérer. Moi je ne suis pas dans un ministère à Paris, je suis tous les jours sur le terrain ». Ainsi, il va par exemple falloir changer la télécabine de Superbagnères pour un montant de 15 millions d’euros. « Que donne l’Etat ? », interroge Georges Méric. « J’ai demandé à la ministre : que fait l’État aujourd’hui pour nos vallées pyrénéennes ? »

Par rapport à une année normale, le syndicat Haute-Garonne Montagne affiche 85% de pertes dans ses recettes. Dans la restauration, les pertes seraient de 70%. Le président du conseil départemental a assuré assumer ces pertes et négocier, avec la chambre des métiers et la chambre de commerce et d’industrie, à un système de dédommagement pour sauver ceux qui pourraient perdre espoir et fermer.

Julie Rimbert

Sur la photo : le président du Conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric lors d’un déplacement à Saint-Béat. Crédits : CD31 - DR.