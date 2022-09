Du 26 septembre au 1er octobre, la Mêlée organise une semaine autour des enjeux du numérique. Un événement incontournable pour tous les acteurs intéressés par l’innovation et les usages du numérique en Occitanie. De nombreux professionnels de la région seront présents et s’interrogeront sur les thématiques autour du digital. Au total, près d’une vingtaine de thématiques seront abordées autour de tables rondes, de conférences et ateliers.

L’événement est ouvert à tous, autant aux start-up qu’aux grands groupes, aux décideurs, salariés… Cette semaine autour du numérique est entièrement gratuite et se fait en ligne mais en présentiel, au 29 allées Jules Guesde. Plus d’informations et inscriptions.

Festival du numérique et de l’innovation. Du 26 septembre au 1er octobre. À Toulouse et en ligne.