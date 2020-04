Florent Guhl nommé directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt en Occitanie

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, annonce la nomination de Florent Guhl au poste de directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) de la région Occitanie, à compter du 1er avril 2020.

Diplômé de l’École nationale de l’eau et de l’environnement de Strasbourg, Florent Guhl était jusqu’alors directeur de l’Agence pour la promotion et le développement de l’agriculture biologique.

Basé au siège de la Draaf de la région Occitanie à Toulouse, il aura la charge de conduire la politique agricole, alimentaire et pour la filière forêt bois, définie par le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation sous l’autorité du préfet de région Occitanie.