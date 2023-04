Fonds Vert. L’État débloque 2,7 millions d’euros en Occitanie pour accélérer la transition écologique

Démontrer qu’il appuie les efforts des collectivités en faveur de la transition écologique. Telle semble être la mission que l’État s’est fixé à travers son Fonds vert. Présenté à l’été 2022 par la Première ministre Élisabeth Borne, celui-ci est doté de 2 milliards d’euros et son objectif est « de soutenir les projets initiés par les collectivités locales à travers le territoire français ». 831 dossiers occitans ont été traités par les services du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, soit 164 millions d’euros d’aides demandées. 50 % des dossiers déposés concernaient des projets de rénovation de bâtiments, 25 % avaient trait à l’éclairage public et 10 % à la renaturation [1]. En ce printemps 2023, le gouvernement annonce qu’il va soutenir, au final, dix projets en Occitanie pour un montant total de 2,7 millions d’euros.

En Haute-Garonne, 85.000 euros vont par exemple bénéficier au Sicoval, la communauté d’agglomération du sud-est toulousain, pour l’expérimentation de la collecte séparée des biodéchets alimentaires. La généralisation de ce tri est en effet prévue par la loi pour le 1er janvier 2024. Parmi les projets de plus grande envergure épaulés dans la Région, notons la renaturation du centre-ville de Caussade (Tarn-et-Garonne) pour un montant de 363.000 euros et la rénovation énergétique de la salle d’animation de l’Epis de la commune de Loubière, dans l’Aveyron (340.000 euros).

Deux grands projets soutenus dans l’Hérault

Une des deux plus importantes initiatives soutenues en Occitanie est un projet partenarial d’aménagement (PPA) de la communauté agglomération de Sète (Hérault). La collectivité est en effet confrontée à un recul du trait de côte qui va nécessiter une profonde recomposition spatiale de la zone de Frontignan Plage avec la relocalisation de biens et d’activités aujourd’hui menacés par cette avancée inéluctable de la mer. L’État va ainsi verser 480.000 euros pour un projet dont le coût total est estimé à 888.000 euros. Il concerne trente kilomètres de façade littorale et 123.376 habitants. La subvention étatique va servir tout d’abord à élaborer des cartes pour évaluer au plus juste le recul du trait de côte.

Dans le même département, 449.171 euros vont enfin être destinés à la commune de Lodève pour la reconversion d’une friche « en habitat coopératif à caractère social, intergénérationnel et écologique ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le trait de côte à Frontignan (Hérault). Dans le cadre du Fonds vert, la communauté d’agglomération de Sète va bénéficier du soutien de l’État pour faire face à l’avancée inéluctable de la mer. Crédit : ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.