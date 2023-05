Fonds vert : Les premiers lauréats d’Occitanie dévoilés

Aider les collectivités locales à s’adapter face à l’urgence climatique. C’est l’objectif du fonds vert, un fonds d’accélération de la transition écologique, doté de deux milliards d’euros et lancé par le gouvernement d’Élisabeth Borne il y a un peu moins d’un an. Pour y être éligibles, les actions doivent répondre au moins à l’un des trois critères suivants : contribuer au renforcement de la performance environnementale, permettre l’adaptation au changement climatique ou à l’amélioration du cadre de vie.

« Pour l’Occitanie, région dotée d’une grande diversité géographique entre zones urbaines et rurales, avec sa frange maritime, ses deux métropoles et ses massifs, ce fonds sera l’occasion d’apporter des réponses adaptées et différenciées. Il permettra d’offrir un appui en ingénierie aux collectivités, notamment les plus petites, qui manquent de ressources », s’est félicité Pierre-André Durand, le préfet de la région Occitanie et de Haute-Garonne, lors d’une cérémonie organisée pour les treize premiers lauréats régionaux.

27 % des crédits attribués

« À ce jour, 1400 demandes ont été déposées, et elles émanent de tous les niveaux de collectivités. À mi-mai 2023, 410 dossiers sont déjà programmés pour 47 millions d’euros d’aides, soit 27 % de l’enveloppe sur un total de 174,6 millions », a précisé le préfet. Cette première salve de projets concerne la rénovation énergétique des bâtiments publics, à hauteur de 44,1 %, la rénovation des parcs de luminaire et de l’éclairage public, à hauteur de 29 %, les friches, à hauteur de 18,4 %, ou encore l’adaptation du recul du trait de côte (3,6 %).

Un premier bilan, très encourageant selon le préfet d’Occitanie, qui appelle « toutes les collectivités, même les communes de taille modeste, mais aussi les intercommunalités et les parcs nationaux, à postuler sans se brider ».

Béatrice Girard

