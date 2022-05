France Bleu Hérault. FLOT, des jouets de bain pour les enfants créés à Montpellier

La société montpelliéraine Oppi vient de recevoir, début mai, une médaille d’argent au concours Lépine pour leur nouvelle collection. Elle a créé FLOT, des jouets de bain pour que les enfants apprennent à se laver de façon autonome. Ce sont trois petits compagnons : Kuji la baleine avec une brosse sensorielle, Tako le poulpe qui fait de la mousse quand on souffle dedans et Kaba, l’hippopotame avec des billes sensorielles. Ce sont des jeux fabriqués en France.

Vous avez lancé des jouets de bain pour les enfants sous forme d’animaux ?

Ce sont des jouets de bain qui développent l’éveil sensoriel et l’autonomie dans le bain. Ce sont trois compagnons assez charmants. On a un hippopotame, un poulpe et une baleine. Chacun a des particularités qui vont vraiment développer l’éveil sensoriel et accompagner l’enfant à apprendre à se laver seul. C’est quand même un moment assez important pour un enfant qui est aussi une étape de développement dans le bain. Et c’est un rendez vous quotidien pour eux.

Chaque animal a ses propres caractéristiques. Est-ce que vous pouvez nous les présenter exactement ?

On leur a donné des petits noms. On a Tako le poulpe. Il a une petite membrane avec des petits trous et on peut faire une petite douche de pluie. Et si vous changez cette membrane avec une autre qui est en textile, là, les enfants vont souffler au dessus de sa tête parce qu’il a une petite ouverture et ça va créer de la mousse par le dessus. C’est super ludique et ça permet d’appréhender le moment du bain et de l’accepter un peu plus.

On a la baleine Kuji. Et à l’intérieur, il y a une petite brosse sensorielle qui va permettre à l’enfant de développer déjà sa perception tactile. Mais aussi apprendre se laver seul. Comprendre que le bain, c’est pas forcément que pour jouer. C’est une transition parce qu’on considère qu’un enfant sait se laver seul, qu’à partir de six ans et ça commence dès dix mois.

Et enfin, l’hippopotame Kaba. Là, on est plus dans le bien-être. Il a des petites billes de massage en dessous. Donc ça permet à l’enfant de jouer un petit peu partout dans le bain. Mais surtout après le bain. On est toujours à un moment un petit peu de transition avant d’aller dormir. Donc là, pour les petits, on peut éveiller et nommer les parties du corps.

Vous avez travaillé avec des spécialistes de l’éducation pour penser ces objets ?

On a travaillé avec une ergothérapeute et une spécialiste de la puériculture qui s’appelle Sonia Krief, qui est spécialiste pour les bains pour bébés, qui a développé une technique thalasso. Et justement, on a vraiment cet équilibre dans la collection entre apprentissage, autonomie et bien être.

Ce côté éducatif est très important ?

C’est vraiment notre pilier, c’est presque notre cœur de passion dans nos jouets. On a toujours sollicité des spécialistes avant de concevoir des jouets. Là, on en a identifié le problème de l’autonomie, de l’éveil sensoriel dans le bain. C’est un moment quotidien où l’enfant se développe chaque jour. Il y a des choses qui se passent. L’enfant évolue dans le bain et donc les produits doivent aussi évoluer à travers le temps. C’est pour ça que pour nous, on identifie vraiment ces tranches d’âges qui apportent des solutions, des expériences pour permettre à l’enfant de se développer encore mieux.

Votre marque Oppi, lancée avec votre frère, elle part de votre histoire personnelle ?

Oui, c’est déjà une histoire de fraternité. On a voulu faire une entreprise qui a un engagement et une envie de changer les choses. Ça a démarré aussi avec une histoire plus personnelle. Quand j’étais plus jeune, j’avais une maladie des os fragiles, ça a duré dix ans. J’avais beaucoup de moments dans les hôpitaux où on pouvait s’évader à travers le jeu.

Et puis quand j’étais étudiant, ça s’est réglé. Je suis parti à Barcelone régler ce soucis. J’ai étudié le design de produits et j’étais passionné par le design thérapeutique. J’ai fait un premier jeu pour aider les enfants autistes sur la connexion, le langage sans parler. J’avais travaillé avec un spécialiste de l’autisme. Puis avec mon frère, on s’est dit mais c’est super, pourquoi pas continuer ? Et puis voilà, après, de fil en aiguille, on a développé notre marque et ça a créé un peu. Voilà, on va dire l’ADN d’une histoire jusqu’à présent toute la marque.

Propos recueillis par Morgane Guiomard

Crédit photo : DR.



Entretien avec Hansel Schloupt, co-gérant d’Oppi sur France Bleu Hérault