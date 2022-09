France Bleu Hérault. Lap’piq, un encens répulsif contre les moustiques à base de marc de café

Fini de se faire piquer pendant les repas barbecue en famille. Un Montpelliérain a inventé une solution naturelle pour éloigner les moustiques. Nicolas Laplace a créé des bâtonnets d’encens à base de marc de café. Il les fabrique lui-même et le vend sur son site internet Lap’piq. Entretien avec Nicolas Laplace, créateur de cet encens répulsif de moustiques naturel.

Vous avez créé un encens répulsif de moustiques naturel. Quelle est sa spécificité ?

Il est fait à base de marc de café. C’est un répulsif contre les moustiques. Le marc de café, normalement, ne brûle pas. Là mon innovation, c’est d’avoir créé un support pour que le marc de café puisse se consumer correctement. Pour qu’il se consume correctement, il doit être un incliné, tête en bas.

Combien de temps le bâtonnet met à se consumer ?

Chaque bâton dure à peu près 40 minutes. Actuellement, je suis en train de travailler sur des grands bâtons qui vont durer 1h30, le temps d’un repas. Et je développe aussi un support sous forme de triangle qui va venir protéger le bâton. On va pouvoir vraiment positionner le bâton sous la table. La fumée se diffusera parfaitement.

Comment vous avez eu cette idée de créer cette encens à base de marc de café ?



Je travaille encore dans la distribution automatique où on livre des machines à café dans les entreprises. Un jour, un des clients m’a dit qu’il se servait du marc de café que je lui donnais contre les moustiques. Je lui ai demandé comment il faisait. Parce que ce n’est pas possible normalement.

Il y mettait de l’alcool à brûler. Donc j’ai cherché la solution pour ne pas mettre d’alcool à brûler et pour ne pas dénaturer le marc de café pour que ça reste 100 % naturel.

Est-il aussi efficace qu’un répulsif à moustiques qu’on peut acheter en commerce ?

Pour être franc, mes encens sont beaucoup plus efficaces que les spirales, les bougies à la citronnelle. Les moustiques n’aiment pas du tout l’odeur du marc de café. Je dis bien du marc de café, parce que pas mal de personnes utilisent du café moulu. Le café moulu, c’est fait pour être Bu. Ce n’est pas fait pour éloigner les moustiques. Ce qui fait qu’ils fuient l’odeur du marc de café c’est parce qu’ils associent cette odeur à un danger.

Est-ce que cela produit une odeur forte de café ?

C’est vraiment une odeur de marc de café brûlé. C’est une odeur un peu particulière. Mais c’est une odeur qui ne dérange pas parce que c’est naturel. C’est beaucoup moins dérangeant. Pas comme les spirales où c’est farci de produits chimiques.

Propos recueillis par Morgane Guiomard

Sur la photo : Cet encens répulsif de moustiques est fait à base de café. Crédits : Lappiq - DR.

Ecoutez l’interview audio de Nicolas Laplace sur France Bleu Hérault