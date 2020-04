Gard. Le maquillage, avec l’Accent et la châtaigne

Première marque de dermo-maquillage utilisant les propriétés cosmétiques de la châtaigne des Cévennes, l’Accent est née en octobre 2018 à Alès, dans le Gard. Son produit phare, la Poudre d’éclat, est un fond de teint en poudre décliné en trois teintes, associant des pigments minéraux et des actifs issus de la châtaigne des Cévennes. Une technologie brevetée qui a nécessité quatre années de recherche et développement menées par Adéline Constance au sein de l’école des Mines d’Alès, la faculté de pharmacie de Montpellier et l’Inra d’Avignon.

Récoltés dans les Cévennes, les fruits sont décortiqués à Ales et ensuite envoyés à Valréas, dans le Vaucluse, dans une plate-forme d’éco-extraction pour isoler les sucres de la châtaigne et fabriquer la poudre. « Ces sucres, absorbés à la surface des pigments, vont entrer en contact avec la peau et assurer un effet hydratant tout au long de la journée. Notre formule est 100 % naturelle, non comédogène et non acnéigène. Et nous sommes la seule marque à ce jour à revendiquer pour un fond de teint en poudre libre + 7,9 % de gain d’hydratation », explique Adéline Constance.

Les produits l’Accent sont disponibles sur Internet et dans une cinquantaine de pharmacies et parapharmacies en France.