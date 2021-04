Gelées : La région Occitanie débloque une aide de 5 millions d’euros pour les viticulteurs

La présidente de La Région Occitanie s’est rendue cette semaine dans l’Ouest du Gers, afin de rencontrer plusieurs exploitants viticoles touchés par les gelées de la semaine dernière. Carole Delga proposera ce vendredi 16 avril aux élus de la commission permanente de la Région de voter une première aide d’urgence de 5 millions d’euros.

Le vignoble gersois, toutes appellations confondues, compte parmi les victimes des gelées avec 50 à 100 % de perte dans le Bas Armagnac et la zone de Saint-Mont. « J’ai proposé au gouvernement la création d’un fonds commun destiné à la filière viticole qui permettrait de décupler la force des interventions de l’Etat, de la Région, des Départements et des Intercommunalités » a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Carole Delga a également profité de sa visite auprès des viticulteurs pour faire le point sur le plan régional de relance viticole adopté en juillet 2020 financé par la Région à hauteur de 7 millions d’euros pour un effet levier de 14 millions d’euros. Dans le cadre d’un appel à projets lancé, plus de 200 dossiers ont été reçus et analysés. Dans le Gers, plusieurs projets sont d’ores et déjà accompagnés, notamment :