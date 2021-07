Haute-Garonne. Les contours du deuxième acte de Georges Méric

En Haute-Garonne, ce n’est pas une nouvelle ère, seulement un nouveau chapitre qui s’ouvre. En effet, Georges Méric a été très confortablement réélu président du département, en remportant 23 cantons sur 27. Le jour de son installation officielle, il se présente face à la presse, flegmatique comme à son habitude, pour détailler les projets de son second mandat.

Une des propositions saillantes de l’assemblée su Conseil départemental fraîchement réélue est l’expérimentation du revenu de base. Celui-ci concernera « 2000 jeunes en Haute-Garonne sur une durée de deux ou trois ans » selon Georges Méric. Il précise que « son montant sera voisin du RSA ». Après la période d’expérimentation et « si le bilan est positif », George Méric n’exclut pas la possibilité « d’ouvrir ce programme à tous les jeunes de 18 à 25 ans ». L’expérimentation du revenu de base pourrait commencer en 2022 d’après le président du Conseil départemental. Cependant, celui-ci devra se confronter au gouvernement pour faire passer son idée.

« Nous devons voir avec le gouvernement pour obtenir les autorisations », précise Georges Méric, qui s’impatiente. « Depuis 2018, nous essayons de faire passer notre projet. Nous sommes dans une situation d’urgence qui nous obligera peut-être à passer outre les autorisations nécessaires, pour soutenir la "génération sacrifiée" dans cette crise », explique-t-il. Pour donner du poids à cette initiative, « d’autres départements d’Occitanie mettront en place le revenu de base », assure-t-il.

Des passoires thermiques à la démocratie participative

Concernant l’incontournable problématique écologique, Georges Méric estime que « le logement est un élément clé de la transition écologique ». Avec le 7e vice-président Jean-Michel Fabre, à la fois responsable de la transition écologique et du logement et de l’habitat, le conseil départemental associe deux secteurs qu’il estime profondément liés. Pour le président du Département, « il faut un vrai travail concernant la problématique des "passoires thermiques" ». En plus du logement, l’agriculture a aussi son rôle à jouer dans la politique environnementale du département. Bernard Bagneris, 9e vice-président du département, sera chargé de « mettre en place les ressources pour permettre à l’agrobiologie de se développer dans le département » et « de favoriser les circuits courts », selon Georges Méric.

Au niveau de l’éducation, ce dernier a annoncé la construction dans le département « de vingt-deux collèges d’ici 2027 ». Ce chiffre, qui peut paraître impressionnant, s’explique par le choix de privilégier « la création de collèges d’une taille moyenne, d’une capacité de 600 plutôt que de grands établissements pour 1000 collégiens ». Sur la question des transports enfin, tout en déplorant les désaccords avec Toulouse Métropole notamment sur son emplacement, Georges Méric souhaite voir aboutir le projet de pont sur la Garonne au nord de Toulouse.

Enfin, au moment où les Français délaissent les urnes, la Haute-Garonne veut essayer de renforcer les liens entre citoyens et politiques. Régulièrement, le président souhaite réunir des assemblées citoyennes de 120 à 150 Haut-Garonnais pour plancher durant trois à quatre week-ends, avec des élus, sur divers sujets d’avenir comme la politique de l’eau. Une manière « d’enrichir la démocratie », selon Georges Méric.

Le président réélu estime avoir « une équipe riche de sa diversité et déterminée dans sa dynamique politique ». Autre ambiance devant l’hôtel du Département puisque les syndicats des personnels de l’action sociale, employés par le conseil départemental, sont réunis pour dénoncer la baisse des moyens et le changement d’organisation mis en place depuis janvier 2020 qui selon eux, les fragilisent. Une représentante de la CGT regrette ainsi « de ne pas avoir été reçue récemment par les équipes du Département » pour dialoguer autour de ces griefs.

Corentin Bell et Matthias Hardoy

Sur la photo : Georges Méric a été réélu président du Département de Haute-Garonne pour un second mandat. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.