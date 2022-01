Grand Matabiau Quais d’Oc : Joan Busquets remplacé par Güller Güller

Fin de partie pour Joan Busquets. L’architecte et urbaniste catalan, qui s’était vu confier en 2012 la maîtrise d’oeuvre urbaine de Grand Matabiau Quais d’Oc, vient de passer la main à une nouvelle équipe internationale. C’est l’agence d’urbanisme et d’architecture Güller Güller (basée à Rotterdam et à Zürich) qui en est le mandataire.

Le groupement s’appuiera sur plusieurs correspondants locaux, parmi lesquels deux agences toulousaines, l’atelier GAMA (paysagistes) et V2S (architectes). Güller Güller, dont l’arrivée vient d’être officialisée par Europolia (aménageur), a été choisi sur consultation après que le contrat de Joan Busquets est arrivé à échéance en 2021.

Ce nouveau groupement de maîtrise d’œuvre portera la phase opérationnelle du projet pour la période 2022-2030. Les prochaines réalisations visibles seront la reconstruction de l’avenue de Lyon, la reconfiguration du secteur Sernam et la mise en travaux du pôle d’échanges Matabiau Gare.