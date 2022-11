Gersycoop investit 7 millions d’euros dans un silo dédié au bio

« Les conversions au bio sont devenues significatives sur le territoire à partir de 2015. À cette date, elles se multiplient avec un système d’aides motivantes », explique Damien Leca, directeur général de Gersycoop, coopérative céréalière dont le siège est à Mirande, dans le Gers. « Et cette tendance ne s’est pas démentie jusqu’en 2022. »

Pour répondre aux besoins de stockage des céréales bio (colza, blé et maïs notamment) de ses adhérents – ils sont mille adhérents en agriculture conventionnelle et cent-quatre-vingts en agriculture bio - la coopérative, née en 2008 de la fusion de deux autres coopératives, cherche et trouve des solutions à court et moyen terme : la création de cellules de stockage dédiées au bio dans le silo silos déjà construit à Berdoues (Gers) et la location d’espace chez Qualisol, une coopérative agricole installée à Montfort, dans le même département. En 2021-2022, 9000 tonnes de céréales bio ont été collectées. Cette année, le chiffre est en hausse pour atteindre 11.000 tonnes, soit 8000 hectares de bio.

Couvrir la partie nord du Gers

« Au fil des ans, le tonnage avait augmenté et on avait besoin de nos propres capacités de stockage », ajoute Damien Leca. C’est la raison pour laquelle la coopérative a injecté 7 millions d’euros dans la construction d’un silo entièrement dédié au bio à Fleurance (32), pour couvrir toute la partie nord du Gers. Équipée de machines de triage optique et de convoyeur, la structure, qui s’élève à 42 mètres de hauteur, peut stocker l’équivalent de 10.200 tonnes de blé. Les travaux ont été lancés fin 2021 pour une entrée en service en juin dernier, avant son inauguration il y a quelques semaines.

Et, en fonction de la demande, Gersycoop, qui emploie cent-trente collaborateur et enregistre un chiffre d’affaires de 73,5 millions d’euros, se réserve la possibilité d’agrandir le site.

Audrey Sommazi

Sur la photo des Une : Le silo flambant neuf de Gersycoop, à Fleurance, dédié au bio.

Sur la seconde photo : Damien Leca, le directeur général de Gersycoop depuis onze ans. Crédit : Gersycoop.