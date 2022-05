Groupama d’Oc. De bons résultats malgré l’augmentation du risque climatique

La caisse régionale Occitanie de Groupama revendique « un bon bilan » pour 2021. Son chiffre d’affaires est en progression à 785,4 millions d’euros (+4 % contre +1,8 % en 2020). Ses résultats nets s’élèvent à 26,2 millions d’euros et sa contribution aux résultats du groupe atteignent 29,7 millions d’euros. La charge des sinistres est de son côté de 532,2 millions d’euros. La "marge technique" de 190 millions d’euros pèse pour près d’un quart du chiffre d’affaires (24,1 % précisément), ce qui permettrait, selon le groupe assuranciel, « de contrecarrer en partie les effets de l’inflation et d’anticiper la charge climatique qui sera multipliée par deux dans les vingt-cinq ans à venir ». Enfin, la société d’assurance mutuelle aurait réuni l’an passé 304.000 nouveaux sociétaires et compterait au total 504.500 sociétaires.

Jean-Yves Dagès, président de Groupama d’Oc, a voulu revenir sur la question du multirisque climatique. Après une année 2021 fortement marquée par des épisodes climatiques catastrophiques (le gel, la sécheresse, etc.) plus fréquents à cause du réchauffement climatique, l’État et les assurances sont en train d’élaborer un nouveau système d’indemnisation pour les agriculteurs, où la puissance publique prendra une part plus importante. Le financement public devrait ainsi atteindre 600 millions d’euros par an contre 300 millions actuellement.

Une aide qui vient en cohérence avec la hausse des risques. En 2021, 80 % des sociétaires viticulteurs de Groupama d’Oc auraient ainsi déclaré un sinistre, ce qui correspond à 105.000 hectares de surfaces viticoles sinistrées. À noter que, parmi les autres projets de la mutuelle, figure également la création dans chacun des départements [1] d’une Maison Groupama. Lieux de rencontre entre sociétaires et collaborateurs, ces structures pourront aussi accueillir des projets entrepreneuriaux et des start-up.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le communicant Jean-Christophe Giesbert ; Olivier Larcher, directeur général, et Jean-Yves Dagès, président de Groupama d’Oc. Crédits : Groupama d’Oc.