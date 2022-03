Le Grand Marché, maillon fort de la chaîne de solidarité au départ de Toulouse

C’est la première fois que la résidence pour seniors Les Jardins d’Isaure, située Route d’Albi à Toulouse, se mobilise. Roger a, dans le coffre de sa voiture, des sacs remplis de médicaments et de compresses, et même un sac de couchage. Le septuagénaire a eu vent que c’était au Grand Marché de Toulouse que l’on stockait les dons pour les réfugiés ukrainiens. Il sourit à une jeune bénévole qui l’aide à décharger son véhicule. Ils sont une quinzaine comme elle à s’activer dans un laboratoire assez vaste avec plusieurs pièces prêtées par le restaurateur et entrepreneur toulousain Thomas Cherubin. Armelle, secrétaire médicale, porte un gilet rose. On la reconnaît aussi à sa bonne humeur constante et à ses lunettes rondes. Elle est chargée, avec son camarade Arnaud, de coordonner le travail de chacun. Tous deux vont d’un bout à l’autre du local, donner des consignes aux uns et aux autres.

« Nous avons besoin de médicaments et des produits d’hygiène surtout et aussi de nourriture. Par contre, nous n’acceptons plus les vêtements, car nous en avons trop », explique la sympathique gilet rose, qui tient à nous montrer un tas impressionnant de cartons et de quelques valises remplis de vêtements pas encore triés. Car c’est cela qui prend le plus de temps. Regarder ce qu’il y a à l’intérieur de chaque sac, séparer le bon grain de l’ivraie. Certains dons ne sont, en effet, pas utilisables. « L’autre jour, nous avons reçu par exemple des patins à glace et une robe de soirée. Ce n’est pas forcément le plus utile dans une telle situation d’urgence », souligne avec un sourire narquois une quinquagénaire aux cheveux noir de jais. Des personnes ont aussi la drôle d’idée de donner des produits déjà entamés. « C’est bien de donner, mais il faut réfléchir un peu quand même », estime la bénévole.

De nombreuses associations mobilisées

Plusieurs associations ont répondu présent pour ces permanences, les lundis et jeudis de 11 heures à 14 heures. C’est le cas de l’association Solaal, pour la gestion des denrées des filières agricole et agroalimentaire, de l’association les Belles Gamelles [1], côté restaurateurs, ou encore des Hussards blancs de la santé, déjà en première ligne lors de la crise covid, pour la gestion des besoins médicaux.

On peut également citer l’Association des réservistes de la occitane du service de santé des armées (Arossa), dont font partie Armelle et Arnaud. Il retrouve par ailleurs des membres des sections locales du Lion’s Club. C’est le cas de Roselyne, retraitée vêtue d’un turban multicolore. Elle range dans un carton divers produits alimentaires : « Il faut composer un colis équilibré avec un peu chaque type d’aliments », explique la dynamique bénévole. Pour expliquer sa présence, elle cite le slogan de son organisation philanthropique : « Partout où il y a un besoin, il y a un Lion ! » Les amateurs de feu le cinéaste Jean-Jacques Beineix trouveront un joli écho dans cette histoire d’une Roselyne attachée à des grands fauves.

La solidarité, du local au mondial

À 5 minutes de là, Thomas Chérubin est accoudé à son comptoir du Grand Marché. Son téléphone n’est jamais très loin de son oreille. L’homme est tout en épaules et en modestie. Il ne souhaite pas trop « se mettre en avant ». Pourtant, « il n’y a pas beaucoup de restaurateurs aussi engagés que lui », estime Maguelone Pontier, la directrice générale du Grand Marché. En plus de prêter un local, il nourrit les bénévoles les jours des collectes et récupère aussi les dons des clients et personnels de ses autres établissements toulousains (Le Bistroquet, Burger à la Une, etc.). Il dit qu’il continuera à se mobiliser « d’une manière ou d’une autre jusqu’à qu’on nous dise stop ».

Ce qui ne semble pas être prêt d’arriver dans l’immédiat, comme le confirme la directrice du marché d’intérêt national, qui vient nous retracer de façon claire mais rapide la chaîne de solidarité pour les réfugiés d’une guerre qui semble s’installer tragiquement dans la durée. Rodés dans l’art de la logistique, encore plus depuis les multiples rebondissements du Covid, les membres du Grand Marché, les associations et les collectivités de la région toulousaine se sont « vite coordonnées par le biais de boucle Whatsapp ». « Puis, par la suite, nous sommes en lien avec l’Union mondiale des marchés de gros, dont nous faisons partie, et qui est présidée par le président du marché de Rungis. C’est de là-bas qu’est organisé l’acheminement de la plupart des dons vers le marché de gros de Pologne, à Lublin, à 97 kilomètres de la frontière ukrainienne. La Croix Rouge polonaise travaille ensuite pour livrer la totalité des marchandises », détaille Maguelone Pontier.

Une chaîne logistique qui pourrait être pérennisée

Elle tient à saluer le soutien de nombreux acteurs occitans : la Protection civile, qui « collecte le don des collectivités », la Région Occitanie, « qui a fait partir quelques camions écoles directement vers l’Ukraine ». Côté transporteur, elle met en avant « l’engagement des dirigeantes de Sarrazain, Jimenez et Labatut ». D’autres entreprises vont bientôt rejoindre le réseau solidaire, comme le groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique tarnais Pierre Fabre.

Dans les jours qui viennent, il faudra davantage de bras, notamment pour faire le tri parmi les tas imposants de vêtements. « On s’est laissé un peu débordés », reconnaît la jeune directrice, qui vise les 200 bénévoles « pour être plus efficaces et mieux se relayer ». Maguelone Pontier compte se servir de l’expérience accumulée pour pouvoir réagir aussi rapidement pour d’autres conflits sur le globe . « Il faut aider les réfugiés d’où qu’ils viennent. Je pense qu’il faut pérenniser de tels réseaux d’aides », affirme avec conviction la très active directrice du Grand Marché.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Armelle, Arnaud, Roselyne et les autres se mobilisent pour ranger les dons pour le ukrainiens stockés dans le laboratoire de Thomas Cherubin au Grand Marché (ex-Min) de Toulouse. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.