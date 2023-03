Face à la hausse des coûts de l’énergie, l’État a récemment élargi les dispositifs venant en aide aux entreprises. La préfecture de Haute-Garonne s’inquiète de constater qu’à l’approche de la date limite, de nombreuses entreprises ne les ont pas sollicités. Pour en bénéficier, il suffit d’envoyer à son fournisseur d’énergie une attestation sur l’honneur avant le 31 mars 2023. Ce document est téléchargeable sur le site des impôts.

Les dispositifs sont déployés par paliers : selon sa taille et sa consommation d’énergie, une entreprise pourra prétendre au « bouclier tarifaire », au « prix moyen garanti » ou encore à « l’amortisseur électricité ». Tous visent à limiter le prix de l’énergie. Les PME et grands groupes, dont les dépenses d’énergie dépassent 3 % du chiffre d’affaires et ont augmenté de plus de 50 % depuis 2021, peuvent également solliciter une aide supplémentaire. Ce « guichet d’aide » est à contacter via un formulaire, toujours sur ce site.

La préfecture de Haute-Garonne a mis en place une cellule dédiée aux entreprises : l’équipe de Philippe Fermanel, conseiller à la sortie de crise, est joignable au 05.34.45.52.04 ou 06.08.36.20.03 pour répondre à toutes leurs questions et faciliter leurs démarches.