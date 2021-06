Ariège : Le Fonds de tourisme Occitanie investit au plateau de Beille

Le Fonds tourisme Occitanie a accepté de participer au projet de développement de la station de ski nordique du plateau de Beille. Il a investi 1 million d’euros dans ce projet sur les 8 millions d’investissements consolidés.

De plus, la communauté de communes de Haute-Ariège souhaite que son projet s’inscrive dans une démarche écologique. Elle va donc adapter sa construction au dispositif « no watt » de la région Occitanie et au label BDO, qui certifie la fabrication d’un bâtiment durable. Avec ce projet, le plateau de Beille, déjà attractif avec près de 130.000 touristes par an en hiver et 40.000 visiteurs en été, pourra étendre son offre sur toute l’année et encore augmenter ses recettes.

Le Fonds tourisme Occitanie est un fonds de 111 millions d’euros qui participe au financement de vingt à trente projets par an.

