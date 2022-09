Haute-Garonne. Épi-Nup Bio met la main à la pâte

Biologiques, locales et en circuit ultra-court… Nées en mars dernier, à Lagarde, dans le Lauragais, les pâtes de la nouvelle marque Épi-Nup Bio se veulent vertueuses du champ à l’assiette. Son créateur, Maxime Marty, est à la tête d’une exploitation familiale de soixante hectares qui depuis cinq générations s’est dédiée à la culture de céréales et de légumineuses. Pour se diversifier et valoriser sa production, il a décidé en début d’année de démarrer une activité de transformation intégrée à la ferme.

La marque propose trois recettes différentes de pâtes sèches, à base de blé tendre mais aussi de sarrasin et de pois chiche. Sa gamme, qui comprend coquillettes, mafaldine, rizzoni et fusilli, mise surtout sur son innovation, des pâtes en forme de croix occitane avec lesquelles Maxime Marty espère séduire restaurateurs et particuliers grâce à son ancrage local. Depuis peu dans les rayons, Epi-Nup Bio est vendue à la ferme et dans la région, dans une dizaine de magasins bio et épiceries.

