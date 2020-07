Haute-Garonne. Les Tontons Brodeurs à la mode rétro

Lancée en février 2020 par le Toulousain David Barrère, la marque Les Tontons Brodeurs puise son inspiration dans l’univers de Sailor Jerry, célèbre tatoueur américain de la tendance « old school ». Les vingt-cinq modèles de la première collection, tee-shirts, sweat-shirts et bonnets, font revivre des marins, ancres, pin-up, dagues, têtes de mort et boussoles rétro réinventés par une artiste landaise, Loukia Pellegrino.

Côté production, les vêtements en marque blanche et coton bio sont importés par le revendeur textile belge Stanley/Stella qui s’approvisionne auprès de fournisseurs chinois membres de la Fair Wear Foundation en faveur d’une mode éthique. La broderie en revanche est 100 % locale, effectuée à Toulouse dans l’atelier de marquage textile Katanga. Après une campagne de prévente sur Ulule au mois d’avril, les Tontons Brodeurs ont prévu d’ouvrir une boutique de vente en ligne dès cet été.