Haute-Garonne. Premières restrictions sur les usages de l’eau de l’été

La préfecture de Haute-Garonne prend, à partir de cette semaine, les premières restrictions sur les usages de l’eau en Haute-Garonne. « Malgré une pluviométrie proche de la moyenne au mois de mai et excédentaire sur la première quinzaine de juin, la situation de niveaux de nappes inférieures à la moyenne et de fonte des neiges terminée depuis plus d’un mois conduit à une diminution rapide et précoce des débits des cours d’eau, malgré les pluies », explique la préfecture.

« Les petits cours d’eau de la partie du département située en rive gauche de la Garonne souffrent déjà d’un tarissement sévère, avec de nombreux écoulements faibles, voire non visibles. De plus, la situation de la Lèze et de l’Hers Vif est préoccupante en raison d’une baisse très rapide de l’hydrologie naturelle et d’un remplissage faible des retenues de réalimentation de ces cours d’eau, qui conduisent à une gestion des lâchers particulièrement délicate », décrivent les autorités préfectorales

Ainsi, par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2023, Pierre-André Durand, préfet de la Haute- Garonne, a pris des premières restrictions de prélèvement avec des interdictions de deux jours par semaine pour les usagers des rivière Lèze et Hers-Vif « en seuil d’alerte » et des interdictions de prélèvement de 3,5 jours par semaine pour les petits affluents de la Garonne et les petits affluents non réalimentés du système Neste en « seuil d’alerte renforcée ».

Pour l’irrigation agricole des cultures de maraîchage, pépinières, horticulture et pour l’irrigation localisée au goutte-à-goutte et micro-aspersion, les restrictions sont plus souples : en seuil d’alerte, une interdiction d’irriguer de 13 à 20 heures, et en seuil d’alerte renforcée, de 13 à 20 heures et de 22 à 4 heures. Plus d’informations en ligne sur le site de la préfecture.