Haute-Garonne. MCGR déploie une fibre optique... et sociale

Une croissance à la vitesse de la lumière ? Née en 2016, MCGR possède désormais quatre agences dans le Grand Sud (Toulouse, Rivesaltes, Bordeaux et Nîmes) et son chiffre d’affaires est de 5 millions d’euros en 2020, en hausse de 42 %. Elle fait partie des huit entreprises choisies par Fibre 31 pour le déploiement de la fibre optique en Haute-Garonne. Ce qui devrait permettre un bien meilleur accès au numérique pour tous les Hauts-Garonnais. Cloé et Guillaume Laurent, les dirigeants de la société de télécommunications font visiter leurs bureaux au président du Conseil départemental de Haute-Garonne, Georges Méric.

Cloé Laurent, directrice des ressources humaines présente à la petite assemblée Ewan qui, sur son ordinateur, conçoit une partie des plans du réseau de fibre optique. Celui-ci est en contrat de professionnalisation. Il devrait obtenir un poste longue durée à la rentrée. « Le déploiement de la fibre nous a permis d’embaucher quarante-cinq personnes. 50 % pour des postes opérationnels. L’autre moitié pour des fonctions supports », estime la DRH. L’entreprise fait travailler actuellement 104 collaborateurs, trente-trois personnes en formation et deux alternants.

Fibre sociale et coup de pression

Le fait que le projet dynamise l’emploi local semble particulièrement apprécié par un président qui revendique une fibre sociale. Selon le département, le déploiement de cette technologie aurait permis d’ailleurs à 116 personnes (allocataires du RSA, jeunes sans emploi, travailleurs en situation de handicap, personnes issues de quartiers prioritaires, etc.) de débuter un processus de réinsertion professionnelle. 500 personnes au total seraient mobilisées, des bureaux d’étude aux chantiers pour atteindre l’objectif fixé : raccorder à la fibre optique, 278.000 foyers haut-garonnais d’ici fin 2022.

Après leur avoir mis « un coup de pression » il y a quelques mois, Georges Meric considère aujourd’hui que Fibre 31, la délégation de Service Public, fournit « les bons efforts » pour respecter le calendrier fixé. À ce jour, selon les chiffres du département, 163.485 prises sont déjà déployés et 135.000 sont en cours de construction. En conséquence, 25.000 abonnements ont été contractualisés auprès d’un fournisseur internet par les Hauts-Garonnais. Le déploiement de la fibre, qui crée « un monde nouveau » selon le président du Conseil départemental , a un coût non-négligeable. C’est un investissement de 533 millions d’euros. Sur les 31 millions de financements publics, 16 millions proviennent du Conseil départemental. Mais cet engagement financier est indispensable pour que « la fibre n’aille pas que dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes, partout sur notre territoire », juge Georges Méric. Afin que« le monde nouveau » ne laisse personne sur le carreau.

Matthias Hardoy

Sur la photo : la société MCGR fait partie des huit entreprises choisies par Fibre 31 pour le déploiement de la fibre optique en Haute-Garonne. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.