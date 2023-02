Hautes-Pyrénées. Piau amorce sa mutation pour devenir une station quatre saisons

En 2015, la Cour des comptes tirait la sonnette d’alarme au sujet de la fragilité financière des stations de ski des Pyrénées françaises. À l’époque, la juridiction estimait que huit seulement sur la trentaine que compte le massif étaient viables. Elle les incitait à changer de modèle économique pour faire face à « un enneigement de plus en plus aléatoire ». Dix ans plus tard, les conséquences du réchauffement climatique se sont accentuées. Le début de saison qui a vu la fermeture de plusieurs stations en raison du manque de neige en est une nouvelle preuve. Le ski seul ne suffit plus et les acteurs de la montagne l’ont compris. Depuis quelques années, on ne parle plus que de « stratégie quatre saisons » mais, au-delà du discours, qu’en est-il sur le terrain ? Dans les Hautes-Pyrénées, la station de Piau-Engaly, certifiée 14.001 depuis 2021, est passée à l’acte avec le plan Natura Piau, un vaste projet de requalification de 23 millions d’euros.

Porté par la commune d’Aragnouet, ce programme prévoit une montée en gamme de l’offre de services, la création de nouveaux lits chauds et surtout un aménagement paysager du cœur de station pour le rendre piéton. Il a été confié au cabinet d’architecture Jean-Michel Wilmotte, qui a déjà livré en 2019 une nouvelle résidence de tourisme 4 étoiles, l’Écrin de Badet. La prochaine opération immobilière menée aussi en partenariat avec la SPL Arac Occitanie, la foncière de la Région, pour un budget de 19 millions d’euros, portera sur la construction d’une résidence hôtelière avec piscine de soixante-six appartements. Sa livraison est prévue en novembre 2024.

Station piétonne

Sur le volet aménagement paysager qui prévoit un cheminement piétonnier couvert dans le cœur de station, le projet, de 4 millions d’euros, en est au stade de l’appel d’offres. Il sera terminé pour l’été 2024 mais les premières transformations sont déjà visibles. Le Jardin des découvertes a été repensé pour harmoniser le parcours entre la zone urbaine et le front de neige. Cet espace débutant, qui abrite déjà une piste de bouée sur neige, accueillera à terme une piste de luge d’été et un circuit vélo desservi par un tapis. Il est au centre d’un projet de diversification de 14 millions d’euros mené par Piau-Engaly dans le cadre du plan Natura Piau pour transformer la station en véritable site quatre saisons.

La plus haute station des Pyrénées françaises, assez unique par son architecture, peut déjà s’appuyer sur sa situation d’altitude et son orientation nord qui lui offrent un enneigement exceptionnel l’hiver et sur son décor naturel. Située dans la haute vallée d’Aure, Piau est en effet entourée par le parc national des Pyrénées, la réserve naturelle du Néouvielle et le massif du Mont Perdu, classé à l’Unesco.

« Cet environnement est propice à mener des actions liées au slow tourisme. Avec nos partenaires, nous proposons beaucoup d’ateliers orientés nature, des balades commentées, des randonnées pédagogiques et des sorties familiales. Nous avons embauché une animatrice durant la période estivale spécialement pour ces activités et le bilan est positif. Quelque 1400 personnes ont participé aux animations », explique Émilie Verdoux, directrice de l’office de tourisme.

Investir pour durer

En été, la station est aussi utilisée comme « un camp de base » par des visiteurs très mobiles et de plus en plus nombreux depuis la crise du Covid. La saison dernière, la station a vu sa fréquentation augmenter de 10 % par rapport à 2021. Mais pour la SEML Piau-Engaly, la société d’économie mixte locale qui exploite le domaine skiable et le centre aqualudique, l’objectif est d’atteindre une augmentation de la fréquentation de 20 %, été comme hiver. « Le plan Natura Piau vise à faire de Piau une station de montagne quatre saisons et pas seulement une station de ski, à horizon de dix ans. Les activités diversifiées, l’augmentation des lits et donc du taux d’occupation vont permettre à la SEML de trouver un modèle économique pérenne et rentable. Nous avons la stabilité financière, l’enjeu est de dégager des bénéfices », explique Émilie Mothes, sa directrice générale adjointe.

La société, au chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros – dont 95 % générés par le seul ski – espère atteindre les 6 millions d ‘euros d’ici dix ans et trouver « un meilleur équilibre » avec les activités diversifiées. « Nous investissons pour faire perdurer la destination dans les vingt-cinq ans qui viennent », résume Émilie Mothes. Une échéance qui ne tient pas du hasard. D’après l’étude Climsnow, menée par un consortium Météo-France, Inrae et Dianeige sur l’impact du changement climatique sur l’enneigement des domaines skiables, la station de Piau-Engaly sera en 2050 l’une des deux dernières des Pyrénées françaises.

Sur la photo : Piau-Engaly a confié au cabinet d’architecture Jean-Michel Wilmotte un projet de requalification qui comprend la création d’un cheminement piétonnier couvert dans le cœur de station. Crédit : Wilmotte_associés.