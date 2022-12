Henry Maitre, entrepreneur perché… mais pas trop !

Six ans après avoir créé ID Ciné, Henry Maitre, Toulousain d’adoption, arbore le sourire du jeune patron heureux. « Je fais ce que j’ai toujours voulu faire : je construis ! Et en réimplantant des petits cinémas dans des villes moyennes, j’essaye de faire des choses pour les gens. » L’entreprise, qui affiche un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros annuels, emploie six salariés et implante un à deux cinémas de proximité par an. À son actif notamment, les cinémas de Biscarrosse (Landes), Saint-Chamont (Loire), Andernos (Aquitaine) ou encore Colomiers. Les prochains sortiront de terre à la Cartoucherie à Toulouse, à Lannemezan, Péage-en Roussillon et Saint-Priest. Le point commun de toutes ces salles ? Elles voient le jour dans des friches industrielles ou artisanales : ici une gare, là une cave coopérative viticole, ailleurs encore un marché au bétail...

Derrière cette description d’apparence simple et vertueuse, se cachent des projets complexes.

« Il faut mettre d’accord exploitants et collectivités qui pilotent les fonds publics ; car l’objectif final est toujours de proposer des cinémas accessibles avec un ticket moyen à 7 euros, subventionné par la collectivité (Région, Mairie..). Cela peut mettre plusieurs années à aboutir », décrit Henry Maitre. Mais il ne lâche rien. « J’ai grandi à la campagne en Charentes, et à la bétonnière comme je dis toujours ! J’ai aidé mon père à rénover le corps de ferme familial. C’est comme ça que j’ai appris à travailler de mes mains et que j’ai décidé de travailler dans le bâtiment », décline le diplômé en génie civil de l’Insa Toulouse.

Succès du Toulouse Capitole Perche

Ces années d’études lui donnent d’ailleurs l’occasion de découvrir le saut à la perche. « J’y ai rapidement trouvé des similitudes avec l’esprit entrepreneur : on ose se mettre un objectif avec la barre de plus en plus haut, et derrière on décline hygiène de vie et entraînement pour y arriver. » Piqué, il restera licencié au club d’athlétisme de Toulouse (Satuc) pendant douze ans, pour sauter toujours plus haut. Son record ? « Un niveau interrégional, 4,61 m, même si une fois j’ai frôlé les 5 mètres officieusement », glisse-t-il. Dans ce petit monde, il côtoie les champions de l’époque, notamment Romain Mesnil, et se met en tête d’organiser un street meeting : homologué, mais gratuit et ouvert à tous les Toulousains sur la place du Capitole.

Nous sommes en 2012 et l’équipe politique de l’époque ne soutient finalement pas le projet jusqu’au bout… « Sur le moment, la déception était grande, mais comme dans l’entrepreneuriat, les échecs aident à rebondir », balaye-t-il aujourd’hui. Chose faite en 2020, lorsqu’il croise par hasard Valentin Lavillenie (le frère de Renaud), qui se porte caution sportive du projet et fait venir à Toulouse « l’élite des sauteurs » du monde entier. Lui se charge de lever des fonds pour cet événement qui nécessite 280.000 euros de budget (financé à 50 % par des subventions publiques). Il propose de nouveau son projet au Capitole, qui s’engage moralement pour quatre ans. Le succès est immédiat avec 1000 participants dès la première édition en 2021 et 6000 en 2022. « C’est un beau succès un peu inattendu, et à quatre ans des JO de Paris, dont l’athlétisme est la discipline reine, il n’est pas question de s’arrêter là », prévient Henry Maitre.

Béatrice Girard

Sur la photo : Henry Maitre allie ses deux passions. À la tête d’ID Ciné, il ramène la culture dans les villes moyennes ; avec Toulouse Capitole Perche il fait entrer Toulouse dans le club des villes adeptes de street meeting. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.