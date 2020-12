Terre crue et béton brut pour Grand Central, le futur cinéma de Colomiers

En France, le parc des cinémas de petite et moyenne taille est vieillissant. Un constat qui a convaincu ID Ciné de se positionner comme un interlocuteur unique pour les collectivités et les municipalités sur cette question. « Selon les projets, nous intervenons en tant que maître d’ouvrage délégué ou promoteur constructeur et notre mission consiste à proposer des projets clés en mains », explique Henry Maître, le fondateur et dirigeant d’ID Ciné. De l’audit, en fonction du marché et des cinémas existant, en passant par le montage juridique et financier, la recherche d’investisseurs, la mise en relation avec un exploitant et le suivi de chantier, ID Ciné se définit comme un cabinet d’expertise dans la rénovation et/ou la construction de cinémas de proximité.

Fondée en 2017, l’entreprise compte aujourd’hui six collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires de neuf millions d’euros. Avec plusieurs projets dans ses cartons, Henry Maitre prévoit de construire six cinémas dans les cinq prochaines années, dont au moins trois en Occitanie et en Aquitaine.

Cinq salles, 762 fauteuils et de la terre crue

Dans l’agglomération toulousaine, le projet du moment est situé à Colomiers. « Ici, le contexte était typiquement celui d’un cinéma vieillissant avec deux salles, ne correspondant plus aux besoins d’une population qui a fortement augmenté ces dernières années », décrit Henry Maître. La ville a lancé une délégation de service public remportée par un groupement privé : Véo Cinéma (exploitant), qui dirige par ailleurs le cinéma Véo Muret, et ID Ciné (promoteur constructeur). Le futur cinéma « Grand Central », situé en plein centre-ville, face au hall Comminges et près du collège Voltaire, comptera donc cinq salles et 762 fauteuils. Le chantier en cours de 2500 m2, coûte 5,5 millions d’euros, porté financièrement par Véo Cinéma, et il doit s’achever en novembre 2021.

« Il ne ressemblera à aucun autre cinéma, car nous ne construisons que des prototypes. Il s’agit surtout d’une construction durable, à faible bilan carbone, grâce à l’utilisation de matériaux locaux tels que le bois (de Corrèze) et 140 tonnes de terre crue (terre à pisé) excavée d‘un chantier situé à moins de 5 km », indique Henry Maitre. En effet, le hall d’accueil, qui représente 30 % du bâti, sera construit en terre crue. Visuellement, la façade alternera des encadrements de murs porteurs en terre à pisé et des fenêtres. Les éléments de la toiture terrasse, constitués de bois, viendront se poser sur des pisés porteurs de 50 cm d’épaisseur. Au-dessus, des modules en béton, habillés de métal, abriteront les salles de cinéma.

Après Colomiers, ID Ciné construira, toujours avec Véo Cinéma, le futur cinéma de la Cartoucherie, qui trouvera sa place dans la halle 128 et pour lequel « le dépôt du permis de construire est imminent », selon henry Maître.

Béatrice Girard

Sur la photo : Le chantier avance à Colomiers pour le cinéma Grand Central construit en bois, terre crue et béton brut. Crédit : ID Ciné.