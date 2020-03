Hérault. Eoden rachète le golf de Massane à Baillargues

La holding montpelliéraine Eoden, créée par Erick Gay, ex-président de Valeco, un groupe d’énergies renouvelables cédé l’an dernier à l’allemand EnBW, reprend le complexe golfique et hôtelier de Massane, situé à Baillargues, à l’est de Montpellier. Eoden compte développer une approche éco-responsable, avec un entretien raisonné des pelouses, une optimisation de la gestion de l’eau, l’utilisation de semences plus résistantes à la chaleur… « Des solutions logicielles vont être installées, pour mieux gérer les arrosages. Nous visons une éco-certification du golf d’ici trois à cinq ans », précise Nicolas Elahmi, directeur des investissements.

L’hôtel va par ailleurs être étendu, à cinquante ou quatre-vingt chambres, en privilégiant la construction bois. Un bâtiment complémentaire pourrait héberger « un incubateur de start-up sur les thèmes de l’eau, du traitement des golfs et du sport ». Les études sont lancées, quatre architectes étant consultés. La livraison d’un complexe modernisé est prévue en 2023.

L’hôtel étendu à cinquante ou quatre-vingt chambres

« L’épidémie de Covid-19 a bien sûr stoppé les phases d’études techniques et de relevés topographiques. Mais nous n’en sommes pas à un mois près », précise Nicolas Elahmi.

Le domaine, inauguré en 1988 par deux frères, Guy et Alain Jeanjean, comprend un hôtel 3 étoiles de trente-deux chambres, une résidence de tourisme de cinquante-deux appartements, onze salles de séminaires, un spa et un restaurant. L’affaire emploie soixante salariés, pour un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. La direction du golf est reprise par Laurette Lapeine et celle de l’hôtel par Julien Deleplanque. Tous deux succèdent à ces postes aux filles des frères Jeanjean, Aurélie et Pascale.

Fortement capitalisée, après la cession de Valeco (50 millions d’euros de chiffre d’affaires) en juin 2019, Eoden compte investir des « dizaines de millions d’euros » dans les prochaines années en Occitanie, soit par des prises de participations soit par des projets entrepreneuriaux. A noter que la holding, qui emploie sept salariés, cible quatre activités principales : transition énergétique, agro-écologie, écoconstruction et immobilier commercial (tourisme, loisirs, habitat).

Hubert Vialatte

Sur la photo : le complexe golfique et hôtelier de Massane, situé à Baillargues, devrait bénéficier d’un nouveau projet qui sera inauguré en 2023. Crédits : DR.